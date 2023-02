Casa: legno e materiali naturali per uno stile country contemporaneo

In casa la sempre più attenta ricerca di materiali naturali o di arredi e complementi che si ispirano alla natura, porta ad utilizzare il legno in maniera importante, al punto che si potrebbe parlare quasi baitismo, cioè di uno stile che evoca le abitazioni di alta montagna.

Ci si può accontentare di un lieve tocco che richiama comunque lo stile rustico, ad esempio con un tavolo in legno massiccio o un pavimento in listoni di legno non trattato, fino ad un total look scegliendo perlinature in legno per rivestire anche le pareti.