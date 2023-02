Casa: cinque tips per arredare nel segno del lusso

Ecco allora i must have per una dimora degna di una star hollywoodiana .

1 - LA SPA DOMESTICA: il sogno di tutti, un lusso per pochi, anzi pochissimi. Una vasca di medie e grandi dimensioni con acqua calda e al coperto per distrarsi con un tuffo rigenerante anche in casa. Qualche poltrona relax o chaise longue, per completare un ambiente destinato al relax e alla forma fisica, non possono mancare, possibilmente vestite con teli e spugne di soffice morbidezza. Non possono mancare ovviamente anche il bagno turco e la sauna per una spa capace di proiettare chi vi abita in un mondo davvero esclusivo e assolutamente rilassante per una rigenerazione quotidiana.

2- LA SCALA SCENOGRAFICA: una casa dalle aspirazioni quasi regali non può non prevedere una scala. Scenografica, di design, assolutamente magnifica, la scala che consente discese da divi e conduce direttamente ai piani superiori ove si suppongono stanze da mille e una notte è un elemento su cui l'occhio di chi ama il cinema vecchia o nuova maniera si sofferma e ammira.

3 - I LAMPADARI GIGANTI: il lampadario appartiene a quegli elementi di arredo che possono rendere una casa davvero glamour. Un accessorio che non deve passare inosservato, ma anzi deve assumere un ruolo da vero protagonista perché luminosissimo e ricco di cristalli può subito rendere lussuosi il soggiorno o la stanza da letto. Dallo stile più sontuoso di un modello chandelier, che abbinato a un contesto minimal e funzionale trasforma immediatamente il mood dell'abitazione, a quelli più moderni dalla vocazione contemporanea, purché assolutamente scintillanti. Il suggerimento furbo? Può essere divertente girare per i mercatini dell'usato per scovare qua e là lampadari e oggetti vintage perfetti per richiamare i fasti d'altri tempi e dare un tocco di classe a qualsiasi ambiente domestico, bagno compreso.



4 - I LETTI MAESTOSI: con testiera di velluto o di raso, drappeggiati con tessuti preziosi e cuscini in abbondanza sono i dettagli su cui puntare per i letti capaci di donare un look da Vip in camera da letto. Per dormire come principi si può puntare su giacigli dotati di baldacchino che, per essere meno opprimenti, si addobbano con tessuti impalpabili e svolazzanti. Perfette anche le camere dedicate al riposo che si affacciano con maestria su panorami mozzafiato, attraverso vetrate che diventano cornici per il quadro perfetto regalato dalla natura circostante.

5 - L'INFINITO TAVOLO DA PRANZO: non un semplice tavolo, ma il complemento d'arredo protagonista di una sala da pranzo dedicata alla convivialità più rappresentativa di un'opulenza malcelata. Infiniti posti a sedere per far posto a tutti coloro che partecipano a pasti o merende circondando i padroni di casa di chiacchiere e allegria. Per chi non dispone di un living dalla metratura esagerata, puntare su tavoli allungabili e sedie impilabili o a scomparsa è la soluzione più semplice per garantire, quando lo si desidera, di poter ospitare una corte degna di questo nome.