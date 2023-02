Feng Shui: come arredare casa per avere un ambiente rilassante e sereno

AUMENTA LO SPAZIO: la prima cosa da fare per avvicinarsi a al Feng Shui, è liberarsi di ciò che non serve. Gli interni devono essere luminosi, armoniosi, ordinati, privi di elementi superflui che possano bloccare la circolazione dell’energia positiva: un'operazione, quella del decluttering, davvero indispensabile da compiere prima di posizionare mobili e oggetti. Quindi, via tutto il superfluo: per liberarci e alleggerirci, sì all'economia circolare con scambi o vendita o ancora condoni da fare a parenti amici. Non bisogna cadere però nell'effetto nostalgia: per togliere di mezzo l'inutile, bisogna essere determinati senza lasciarsi prendere dai sentimenti e dal pensiero che "magari in futuro potrebbe servire".



SCEGLI I COLORI GIUSTI: anche il colore delle pareti, secondo questa filosofia, non può essere lasciato al caso. Se le tinte calde e decise, come l'arancio o il rosso, sono perfette per i luoghi dedicati alla convivialità quali il salotto e il soggiorno, in altri locali come la cucina meglio puntare sul giallo. Quanto ai locali dedicati al riposo, sono indicati colori rilassanti e freddi come le tonalità del blu e del verde, mentre per quanto riguarda il letto sarebbe preferibile puntare su un giaciglio senza contenitore, per lasciar passare l’energia positiva anche sotto, e possibilmente in legno e con testata imbottita.

DISPONI CORRETTAMENTE I MOBILI: il Feng Shui disciplina anche il posizionamento dell'arredo e dei complementi. Per esempio, il divano dovrebbe essere posizionato verso l'entrata nella stanza e non "di spalle" o laterale, mentre il letto, al contrario, dovrebbe essere sistemato in modo che non sia visibile dalla porta d'ingresso nella camera, per garantire una maggiore protezione. Attenzione anche alla disposizione dei locali: la zona del riposo deve essere a nord, punto cardinale associato all’acqua e al relax. Sia il divano, sia il letto inoltre vanno appoggiati alla parete per amplificare la sensazione di accoglienza e protezione.



FAI ATTENZIONE ALLA LUCE: il Feng Shui dà molta importanza al ruolo benefico della luce in casa, in quanto veicolo di energia. Gli interni devono essere luminosi, armoniosi, ordinati, privi di elementi superflui che possano bloccare la circolazione dell’energia positiva e di conseguenza, maggiore è la superficie vetrata, meglio è senza mai dimenticare di pulire le finestre, considerate gli occhi per vedere il mondo. Per quanto riguarda l'esposizione su strade trafficate o particolarmente rumorose, il consiglio è quello di utilizzare tende che però siano di colore chiaro. Inoltre, no ai bagni "ciechi" e mai dimenticare di abbassare la tavoletta del wc che deve rimanere chiuso per non far fuoriuscire le energie positive.



CUCINA SECONDO IL FENG SHUI: anche il locale dedicato alla preparazione di pasti e manicaretti deve rispettare i criteri di questa disciplina. Cucinare è un'arte ed è bene che chi cucina non si trovi la porta alle spalle. Altrettanto utile è che lavello e zona cottura siano separati e non troppo vicini: forno e fornelli, simbolo del fuoco, non devono essere mai essere posizionati vicino agli elettrodomestici legati all’acqua quali frigorifero, lavastoviglie e lavatrice. Attenzione alle distanze: i fornelli devono essere posti ad almeno 60 centimetri dal lavandino, mai di fronte né sotto una finestra, mai al centro stanza. Ultima raccomandazione: mai lasciare gli oggetti fuori posto, soprattutto i coltelli, perché rappresentano un pericolo: un'indicazione che non si fa certo fatica a seguire.



NIENTE SPIGOLI, NE' ANGOLI: sempre secondo il Feng Shui i mobili dovrebbero avere meno spigoli possibile puntando su complementi confortevoli e caldi, come tappeti dalla texture soffice e dalla forma tondeggiante. Quindi, semaforo verde per l'arredo dalle forme arrotondate, badando a disporre le sedute, come poltrone e divani, a cerchio, e optando per tavoli rotondi oppure ovali, ma sempre e comunque privi di spigoli. Inoltre, è bene che i materiali utilizzati per arredare la casa siano naturali: legno o pietra e sì anche alle piante, che portano freschezza e favoriscono la fortuna. No, invece, a eccessi di plastica o a mix di materiali differenti.