Casa: quest'anno il must have è Viva Magenta, il colore Pantone del 2023

Il color magenta nasce dall’unione di due colori primari, rosso e blu, e fa parte delle nuance rosso cremisi ispirato dalla cocciniglia, l'insetto che fornisce questi coloranti naturali ritenuti tra più preziosi, oltre che più forti e luminosi esistenti al mondo.

Quanto al termine "magenta" è proprio dalla battaglia di Magenta che deriva la denominazione di questo colore: si rifà infatti alla città lombarda divenuta famosa per le vicende tinte di sangue della seconda guerra d’indipendenza.

Al Viva Magenta si attribuisce un significato ricco di forza, esuberanza e coraggio, ed è proprio per questo che Pantone lo ha scelto per caratterizzare il 2023, presentandolo come “una tonalità non convenzionale per un tempo non convenzionale”.

Si tratta di un colore indubbiamente molto vivace che forse qualche tempo fa avrebbe potuto far storcere il naso o generare qualche dubbio, ma che oggi siamo decisamente più pronti ad accogliere con tutte le possibilità offerte da questa nuance vibrante, almeno secondo quanto affermano gli esperti, che ricordano come attualmente siamo più coraggiosi quando si tratta di osare col colore.

D'altra parte, le intense tonalità rosa-rosso si sono già messe in mostra un po' ovunque: le abbiamo ammirate sulle passerelle, dove hanno incantato gli spettatori, e negli interni domestici oltre che in ambito commerciale, tra locali alla moda e location originali e trendy.

In casa, se ben mixato, il Viva Magenta è capace di regalare un tocco di lusso e sensualità, sposandosi bene con molteplici combinazioni cromatiche. Una nuance ideale per chi vuole esprimere uno stile deciso, inusuale ed intrigante.

Tra i suggerimenti per una dimora dalla personalità forte e vibrante, utilizzare la carta da parati in tonalità Viva Magenta è l'ideale per dare all'abitazione un tocco originale che di certo non passa inosservato. Per non appesantire eccessivamente, meglio abbinarla con arredi dalle tonalità neutre e chiare capaci di ridefinire lo spazio.

Se osare è nelle nostre corde, ma senza esagerare troppo, questo colore è perfetto per complementi d’arredo in grado di rendere la casa attuale e contemporanea: sì dunque a tende, divani, poltrone che aggiungono personalità anche ad abitazioni senza grandi spunti o d'ispirazione minimalista.

Anche in camera da letto e in bagno il Viva Magenta può essere utilmente utilizzato: si tratta di un colore caldo e intenso e per questo motivo si sposa perfettamente e senza destare stupore perfino negli ambienti più intimi della casa.

Quanto agli abbinamenti, Viva Magenta sa accompagnarsi con eleganza a molte tonalità: super glamour con i colori che vanno dall'aranciato al grigio, è un tocco brillante e magico di colore se accostato a nuance più scure. Delicato e tenero se giocato nel ton sur ton arrivando a osare gli abbinamenti della scala cromatica del rosa, sa essere perfetto anche con altri colori pastello.