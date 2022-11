Casa: le strategie per avere tanta luce naturale (e risparmiare sulla bolletta)

I PUNTI CARDINALI: se la casa è in fase di costruzione o ristrutturazione, possiamo disporre gli spazi assecondando la loro funzionalità e tenendo conto che a nord andrebbero posizionati gli ambienti di servizio, quali bagni, lavanderia e cabine armadio, visto che non hanno bisogno di molta illuminazione. Le camere da letto dovrebbero occupare l'ala est, in modo da avere la luce alle prime ore del mattino quando ci si deve alzare; a ovest invece vanno progettate le zone destinate alla socialità, tipicamente il soggiorno, in quanto le si utilizza maggiormente dalle ore pomeridiane in poi. Infine, a sud andrebbe situata la cucina, che viene utilizzata in più orari durante la giornata e quindi necessita ha bisogno di illuminazione costante.

MANSARDA E LUCERNARIO: l'opportunità di abitare all’ultimo piano è offerta dal poter contare su lucernari a soffitto. Oltre alle finestre e alle portefinestre, i lucernari garantiscono una straordinaria fonte di luce naturale: grazie alla loro inclinazione, infatti, possono illuminare l’ambiente assai più delle classiche aperture, riuscendo a catturare la luce in ogni ora del giorno. Qualora potessimo disporre di un ambiente mansardato, la strategia per guadagnare luce naturale è quella legata all’apertura di vetrate sulle pareti laterali: per poter aprire punti luce le soluzioni sono tantissime, anche con aperture di tipo vasistas.

VERANDE E VETRATE: per essere inondati di luce, una delle soluzioni più efficaci è quella di realizzare grandi vetrate perlopiù fisse, ma apribili in alcuni punti per poter garantire un'estensione della casa senza soluzione di continuità. Si tratta evidentemente di una strategia perfetta se si abita in una casa indipendente o dove il terrazzo è abbastanza grande e il regolamento condominiale lo consente. Per poter poi distribuire la luce naturale in casa in maniera armoniosa un trucco è quello di rinunciare a pareti in cartongesso e optare invece per divisori in vetro. Oltre che a rendere più luminosa l'abitazione, avremo l'opportunità di aprire la visuale rendendo tutto più grande e profondo, aumentando l'illusione ottica di ampi spazi. Il beneficio in termini di illuminazione sarà enorme, perché potremo godere di luce naturale per l’intera giornata, indipendentemente dall’esposizione: si tratta in questo caso di una perfetta soluzione per collegare il soggiorno alla cucina o suddividere idealmente gli spazi del living senza perdere in luminosità.

A TUTTA ALTEZZA: naturalmente non sempre le soluzioni proposte sono realizzabili e se dobbiamo fare i conti con appartamenti dalle metrature limitate o vincolati da barriere architettoniche, quello che possiamo fare è puntare sull’altezza delle portefinestre, se ci sono. In generale, gli infissi hanno un'altezza standard, ma se abbiamo la fortuna di avere soffitti alti anche oltre i tre metri, come nelle abitazioni storiche o non recentissime, le portefinestre possono crescere in altezza e creare delle vere e proprie pareti di luce. Nel caso non si possa aumentare la quantità di luce sfruttando l'altezza, possiamo cercare di aumentare l'ampiezza delle finestre: se è possibile questo escamotage avremo una gran quantità di luce perché potremo aumentare di molto l'esposizione vetrata.

COLORI CHIARI E TENDE LEGGERE: infine l'ultimo consiglio, ma non meno importante, è quello di puntare su pareti chiare e tende leggere che diffondono la luce senza nulla togliere alla privacy. Si tratta di requisiti fondamentali per avere una casa luminosa e ritardare il più a lungo possibile l'accensione della luce elettrica: ne guadagneremo in buonumore facendo contento nello stesso tempo anche il portafoglio.