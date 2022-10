Art Decò, la scelta d'arredo per la casa dall’identità forte e contemporanea

ART DECO': un autentico fenomeno, ebbe il suo massimo splendore tra gli anni '20 e '30. Avvolse e ammantò le arti decorative, l'architettura e naturalmente la moda con uno stile che si basa essenzialmente su

forme lineari

Chrysler Building

Empire State Building

Stazione Centrale di Milano

complementi di arredo

, simmetriche, geometriche e su figure plastiche. Un design dall’identità forte al punto di resistere allo scorrere del tempo e rimanere iconico anche grazie ad architetture celeberrime come ile l'di New York, le insegne della metropolitana di Parigi o ancora la, emblema dell’Art Déco made in Italy. Ancora oggi l'Art Decò non può mancare tra ied è proposto in soluzioni design dove forme e materiali rivisitano, rendendoli attuali e contemporanei, mobili e oggetti della nostra casa.

FERRO BATTUTO, LACCA, VETRO:

ferro battuto

ottone

oggetti in metallo

lacche

delicati oggetti in vetro:

René Jules Lalique

col mobilio che si ispira ai rinnovati fasti dell'ebanisteria parigina, l'Art Decò versione domestica si distingue per l'uso dele l'a cui si accompagnano, reso ancor più deciso dalle linee dritte e austere che delimitano fermamente lo spazio. Tra gli elementi caratteristici lee itra questi, spiccano quelli di, artista eccezionale di grande intuito che, dopo aver fatto carriera nella creazione di gioielli in stile Art Nouveau, si è dedicato alla lavorazione del vetro, producendo vasi Art Déco stampati nella sua fabbrica.





FORME SINUOSE E GEOMETRIE:

forme a zigzag o a scacchi

fiori e ventagli

vintage,

effetti nostalgici

retrò

forme classiche e simmetriche

geometrie nette

Art Déco

caratterizzato dall'uso massiccio di, da, oggi lo stile Art Decò ritrova una sua dimensione moderna e contemporanea nelle case che occhieggiano alma che non cedono aglied eccessivamente. Con le suee lel'regala nuovo slancio a oggetti e arredi, caratterizzati da eleganza e accuratezza e resi preziosi dalla scelta dei materiali: lacca, legno intarsiato, acciaio, alluminio, vetro colorato puntando su colori che interpretano al meglio il fascino di questo stile: il bianco e il nero, il rosso e l’oro e le tinte naturali del legno.

ACCESSORI E COMPLEMENTI DI ARREDO:

poltrona

lampada

geometrie dei pavimenti

ringhiere delle scale

vecchie consolle ridipinte

lampade in acciaio

sofà

dolce indolenza

salotti borghesi

che si tratti di unao di una, delleo delle, diin colori vivaci cui accompagnare, deiche richiamano ladelle signore neie che oggi, grazie a tessuti cangianti, diventano protagonisti nei soggiorni di casa, la tendenza arredo è ispirata proprio all'Art Decò sapientemente mischiata a design contemporaneo.

PARETI E SOFFITTI:

mix che alleggeriscono

caratterizzano le stanza.

carta da parati

morbidezza

lampadari importanti

tocco di lusso alla tavola

mixano il bianco e nero

sì aie nello stesso tempoPerfetta lanella camera da letto richiama i motivi a ventaglio e si rispecchia nelle lampade, l'essenzialità dello studio da lavoro che si rifà alladelle sedute dell'epoca, iche sottolineano con fermezza, ma senza opprimere, gli ambienti e per dare un, piatti e bicchieri che sapientementerifacendosi alle cifra stilistica dei maestri dell'epoca.