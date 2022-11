Casa: gli abbinamenti vincenti se l'arredo è color panna 

COLORI TENUI E NUANCE PASTELLO: se un ambiente caldo e confortevole è quello che cerchiamo tra le mura domestiche, l'abbinamento del panna con i colori pastello è certamente giusto. Sì dunque ad accostamenti tra un colore caldo e i toni freddi, ma rilassanti, dell'azzurro e del verde, ma ottimo anche l'abbinamento con il colore rosa, soprattutto nelle sfumature del rosa antico e del bordeaux, un match che non smette di piacere e che regala un senso diffuso di sofisticata accoglienza. Tra le tante tonalità di verde, vince quello che richiama il bosco e la natura, così come anche il verde acqua purché non sia troppo acceso; quanto all'azzurro, le tonalità polvere o avio sono sicuramente raffinate e super chic. La parola d'ordine in questo caso è: sobrietà.

COLORI FORTI E DI GRANDE IMPATTO: il panna è la tonalità calda del bianco che si presta anche agli accostamenti più audaci. Tra gli abbinamenti dalla personalità ardita, quelli con l'arancione, il verde acido e il giallo senape. Per evitare ogni eccesso, meglio limitarsi a qualche tocco di colore qua e là: per esempio, abbinando il divano panna a una poltrona con colore a contrasto, come il blu petrolio, oppure semplicemente vestendo il sofà con cuscini dalle tonalità forti o ancora stemperando gli abbinamenti aggiungendo qualche macchia di grigio o nero, sempre molto eleganti. Questa è la soluzione adatta a chi non si limita ad arredare, ma vuole regalare un'impronta personale e unica al proprio ambiente domestico.

LA PALETTE MARRONE: abbinare al color panna le sfumature della palette marrone, che vanno dal cuoio al tabacco, passando per le nuance castagna, caramello e caffè, è un esercizio di stile che connota ambienti di ispirazione maschile e dal taglio più formale e rigoroso. Ricercato e chic è il soggiorno in cui troneggiano i colori caldi e avvolgenti dell'autunno, che richiamano il bosco e l'atmosfera relax: un arredo perfetto per chi desidera un'eleganza senza tempo capace di far sentire a casa propria chiunque si accolga. Se si punta su questi colori, attenzione a non esagerare con le tonalità più scure, perché occorre cercare invece di calibrare sapientemente le zone tra i vari colori della gamma: sono davvero tanti e regalano l'opportunità di giocare con astuzia e buon gusto per regalare profondità e volumi all'ambiente domestico.