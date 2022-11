Casa in montagna: gli chalet per vivere la magia dell'inverno

Con l'arrivo della stagione fredda, la casa torna a essere un rifugio intimo e accogliente dove trascorrere del tempo in totale relax : perfette le dimore di montagna, che con camini e rivestimenti in legno sono l'ideale per scaldarsi e lasciarsi avvolgere dalla natura circostante.

PISCINA E VERANDA: un mito da sfatare, quello che la piscina e gli ampi spazi esterni non siano adatti a uno chalet di montagna. Non solo perché il clima sta cambiando, e quindi le estati sono particolarmente miti anche ad alta quota, ma anche perché oggi la cura del sé sta modificando radicalmente le nostre abitudini. Un tuffo nell'acqua bollente mentre si lascia andare lo sguardo sulle cime innevate è straordinariamente romantico e invita al relax. Anche una vasca con idromassaggio da sistemare in giardino o in un angolo della veranda è un'ottima idea, da usare per rimettersi in forma dopo una giornata di sci o per allontanare stanchezza e stress.

BOISERIE E PERLINATURE: il legno è il protagonista assoluto della casa in montagna, che deve essere calda e perfettamente isolata dal freddo. Per garantire un ambiente caldo e confortevole sì a perlinature, boiserie, pavimenti in parquet e agli arredi in legno: materia prima d'eccellenza, trattato adeguatamente è il miglior alleato anche per evitare bollette energetiche esagerate.

IMMANCABILE CAMINETTO: il caminetto è sempre un must have nelle case di montagna. Perfetto per scaldare le stanze in cui soggiorniamo più a lungo, oggi sa essere ecologico e diventa protagonista nelle abitazioni che amano il design, anche in città. Bellissimi quelli sospesi che troneggiano nel living, sono perfetti anche in cucina o negli angoli dove rilassarsi lasciandosi incantare dal crepitio della legna che arde allegra.

FINESTRE AMPIE E SCORREVOLI: la montagna è affascinante, in inverno come in estate ed è capace di regalare panorami incantevoli e viste davvero mozzafiato. Grazie alle nuove tecnologie e alla ricerca di materiali sempre più performanti, le case contemporanee vogliono ampie finestrature che inunondano l'abitazione di luce, consentendo di ammirare paesaggi stupendi e godere della natura circostante immergendosi in scenari meravigliosi.

COLORI CHIARI E RAFFINATI: per lo chalet di montagna, più ancora che per qualsiasi altra location, la regola del comfort deve essere assolutamente rispettata. Stare in casa vuole essere un piacere, la comodità deve essere un must. I divani scelgono i colori chiari, primo fra tutti il panna, con qualche incursione nelle tonalità del grigio, attuale e mai scontato. Le sedute sono ampie, ma non eccessive, perché lo spazio di solito non è tanto. Per chi ama la tradizione, perfetti anche i divani in pelle, purché dalla linea un po' retrò.

TESSUTI PREZIOSI: anche nella scelta dei rivestimenti e dei tessuti, la casa di montagna vuole essere preziosa e accogliente. Bellissimi e super fashion i letti con lenzuola grigie da abbinare al panna o ai tanti toni del beige, che non stancano mai, e anche all'avvolgente marrone nella nuance delle castagne. Anche i tappeti, che scaldano il cuore e gli arredi, sono irrinunciabili: perfetti in stile shaggy, faranno bella mostra di sè anche quelli della nonna ritrovati in soffitta perché in montagna la tradizione vince sempre.