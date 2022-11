Velluto: cinque idee per arredare casa con il più raffinato dei tessuti

Ecco dunque come rendere la nostra dimora in linea con le ultime tendenze di design senza spendere un capitale e con una giusta dose di buon gusto .

1 - I DIVANI: il velluto, da sempre sinonimo di lusso ed eleganza, è tornato protagonista nell'arredo di casa. Tessuto raffinato, rende aristocratico qualsiasi ambiente senza mai essere eccessivo: il velluto rappresenta il bello accessibile, la ricercatezza non esclusiva, la serenità non ostentata. Nelle tonalità più svariate, dai colori caldi dell'autunno a quelli più accesi effetto neon, il velluto si appropria dei nostri spazi: perfetto sui divani, anche dal design minimalista, così come sui cuscini che adornano i nostri salotti dallo spirito essenziale.

2 - I POUF E LE POLTRONE: oltre che per i divani, le caratteristiche di questo straordinario tessuto sono altrettanto valide per sedie e poltrone. Rivestire con il velluto sedute vecchie o rovinate è il modo più chic ed elegante di restituirle a nuova vita. Non solo arredamento dalle fogge classiche e fin troppo datate: il velluto oggi è il rivestimento perfetto per sedie e poltrone super moderne, magari accompagnato da elementi in metallo a richiamare un effetto vintage con un twist moderno e accattivante. Se in casa abbiamo pouf e panche, li possiamo rendere protagonisti foderandoli con il velluto, il modo più semplice per regalare all'ambiente domestico un'aria sobria e raffinata.

3 - I LETTI: anche la camera da letto non si sottrae al fascino del velluto. Per un ambiente dall'aria raffinata ma non eccessiva, elegante senza essere opprimente, questo tessuto rappresenta la scelta più azzeccata. Per un risultato di grande impatto e di poca spesa, è sufficiente foderare la testiera del letto con il velluto nel colore che più ci aggrada, puntando sui toni scuri se l'idea è quella del contrasto con le pareti chiare, o di soffice avvolgenza se pensiamo al ton sur ton. Che la scelta sia quella di un drappeggio piuttosto che di un rivestimento completo, il risultato sarà comunque di grande effetto.

4 - LE COPERTE: versatile, morbido, il velluto lo si può utilizzare anche per le piccole coperte da appoggiare morbidamente sul divano per sentirci coccolati o per rendere importanti angoli domestici altrimenti invisibili. Un'altra opportunità, è sempre quella di abbinare cuscini e guanciali per adornare e arricchire l'ambiente, scaldandolo e rendendolo super personale e originale seguendo i trend della moda, ma anche assecondando le nuance di stagione. Come sempre, la creatività non conosce limiti, né confini.

5 - LE TENDE: il velluto vuole essere protagonista anche sulle tende, magari in ambienti ultramoderni votati all'essenzialità. Pur trattandosi di una scelta inusuale, le tende realizzate in questo materiale sono davvero super scenografiche e perfette come cadute laterali per incorniciare le finestre e i punti luce. Da abbinare ai rivestimenti oppure a contrasto rispetto al resto dell'ambiente, saranno discrete protagoniste.