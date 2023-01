Tendenze: nel 2023 l'arredo di casa è "curvy" 

Una volta c'era lo spigolo: netto, rigoroso, capace di definire lo spazio senza se e senza ma e di recuperare fino all'ultimo centimetro disponibile. Questione visiva o reale necessità, le linee rette hanno fatto parte del nostro modo d'intendere l'arredo di casa fino a oggi.

Tutto però evolve, si modifica e si trasforma; e poiché il nostro cervello elabora lo spazio con una definizione di vuoti e pieni, tutto quello che ci circonda deve fondersi armoniosamente nell'interno dell'abitazione. Elementi arrotondati e silhouette avvolgenti determinano le scelte dell'arredo contemporaneo.

I divani diventano fascianti così come le sagome, ora sinuose e ammiccanti; le tinte possono spaziare dai toni pastello ai colori forti e decisi purché accostati ad ambienti dal mood rilassato e di ampio respiro.

Il light design sceglie luci che somigliano a costellazioni e a sistemi solari: si punta su cerchi, anche sovrapposti, o in sequenza, spirali o volute luccicanti che avvolgono la stanza in maniera equilibrata e plastica.

In camera da letto, la testiera rettangolare a cui siamo stati abituati, anche se ingentilita da tessuti morbidi e imbottiti ultra relax, è definitivamente abbandonata. Oggi per abbellire il luogo del sonno si punta su una testiera che diventa rotonda, possibilmente in materiali leggeri che assecondano il desiderio di entrare in contatto con la natura.

In bagno, vince l'ambiente essenziale in cui soggiornare anche solo per rilassarsi: vasca e accessori, dai rubinetti allo specchio, sono tondi e privi di qualsiasi spigolo o asperità, capaci di creare un’illusione di movimento e di profondità anche in spazi dalle dimensioni contenute.

Le curve tornano a dominare i progetti d'interni tanto che anche finestre, nicchie e porte si modellano su archi e volte, lasciando definitivamente da parte gli angoli e promuovendo una visione libera nello spazio.