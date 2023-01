Casa e colore: quest'anno per l'arredo si gioca sugli accostamenti 

VIVA MAGENTA: il colore Pantone 2023 è un'esplosione di gioia di vivere e di energia. Perfetto per chi ama osare, è bellissimo sulle pareti di casa così come nei tessuti che rivestono divani e poltrone. Gli accostamenti più esplosivi lo vogliono con le tonalità di blu e azzurro, ma anche lavorare sulla palette dei rossi e dei rosa è un'ottima scelta cromatica per la casa di tendenza. Sì dunque ad ampie campiture che fanno sa scenografico sfondo a divani color perla o a letti dalle testiere in legno naturale o ancora ad ambienti dove il grigio antracite e il viola attendono di essere stemperati nella loro elegante presenza.

VERDE OLIVA E VERDE BOSCO: il tema green continua a essere molto attuale, anche nelle scelte di interior design. Non solo piante e interni completamente rivestiti di muschio o dalle tappezzerie che ricordano le foreste, ma anche attraverso pitture dall'animo eco che rivestono le pareti. Piacciono il ton sur ton, con diverse nuance di verde che allietano e rilassano, ma anche i contrasti con colori accesi, quali il rosso, il blu e il giallo.

BLU OCEANO E AZZURRO CIELO: da sempre identificati come il colore della raffinatezza, i toni del blu sono un autentico evergreen. Perfetto ovviamente nelle case al mare, il blu diventa il compagno ideale nelle case di tendenza se abbinato al rosso, al marrone e anche al rosa, soprattutto se nella tonalità confetto, delicata e impalpabile. Da proporre in cucina, o nel soggiorno, ma anche in camera da letto e nei bagni che si ripromettono di creare un'atmosfera di relax e quiete e ricordano le onde dell'oceano.

GIALLO OCRA: difficile, ma non impossibile. Abbinare il colore vitaminico per eccellenza non è sempre facile, ma se le sfide sono ben accette questa può essere davvero molto soddisfacente e regalare grande soddisfazione. Un tappeto dai toni accesi, oppure un divano a cui però offrire un contesto dai toni neutri o ancora un abbinamento gentile con il celeste o il verde pallido: quest'anno l'importante è osare.