Casa al mare: ispirati a quelle più belle, dai Tropici al Mediterraneo non c'è che da scegliere

Estate e vacanze: rilassarsi guardando il mare dalla terrazza di casa lasciando andare lo sguardo liberamente verso l'infinito è una realtà per pochi, un sogno per molti. Tra i paesaggi idilliaci offerti dai mari tropicali o dai colori e luoghi romantici come quelli delle isole più belle del mondo , la scelta è ardua: niente di meglio dunque che lustrarci gli occhi ammirando meravigliosi panorami perfetti per godersi un drink in totale relax accarezzati dalla brezza marina e accompagnati dallo sciabordio delle onde .

I posti più belli e le case più eleganti: in ogni continente il mare sa offrire prospettive, colori e paesaggi diversi e allo stesso tempo ugualmente straordinari. Con la fantasia non abbiamo limiti, né confini: per immaginare dove vorremmo poter ammirare i colori del mare basta lasciarsi affascinare da luoghi da sogno. Le meravigliose case affacciate sull'oceano, il bianco che caratterizza le costruzioni del Mediterraneo, le casette piccole e coloratissime affacciate sui mari del Nord: tutte sono egualmente perfette per soddisfare la voglia di lusso senza vincoli.

Charme e design: le tendenze più contemporanee guardano al desiderio di rendere ambiente esterno assoluto protagonista, senza tuttavia interrompere con decisione la continuità con gli spazi interni, che ospitano ampie finestrature ad abbracciare l'orizzonte e consentono alla luce di inondare naturalmente le stanze.

Esclusività, il vero must have: l'eleganza sobria è la parola d'ordine delle località lontane dal turismo di massa e dall'affollamento. Soggiorno e camera dal letto paiono tuffarsi fra le onde con arredi ridotti al minimo e dai toni neutri, freschi e leggeri come si addice ad abitazioni la cui vocazione è vivere all'aria aperta e lasciare che la delicatezza degli ambienti favorisca lo svago ed il relax.

Colori esplosivi e grandi fioriture: tra le abitazioni dove il colore la fa da padrone, troviamo quelle in Messico, dove al bianco ottico degli esterni si accompagnano tessuti sgargianti e dai toni vivaci. Nelle splendide ville di casa nostra piacciono terrazze ricavate nella roccia, come quelle in Sardegna, che dominano le baie dall'alto e a cui si accompagnano soluzioni architettoniche che proiettano il locale del bagno in totale sintonia con il mare attraverso vetrate infinite. Tra cannicciati e bouganville dal colore intenso ecco le ampie terrazze, ricoperte di fiori e profumi, come quelle delle case alle Isole Eolie.

Grazia e ricercatezza: deliziose e con un tocco di impareggiabile charme anche le case di villeggiatura nelle coste francesi, che non tradiscono l'inconfondibile sapore provenzale. Con i suoi punti di blu e le tinte color lavanda, il living assume un ruolo centrale e diventa pronto ad accogliere gli ospiti anche quando il tempo fa i capricci.