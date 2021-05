Piccola e graziosa: arredare la casa vacanza minuscola non è impossibile

Per una casa vacanza lo spazio non deve per forza essere tanto, quello che conta è che sia funzionale e adatto alle esigenze di una vita più tranquilla , ma con tutti i comfort di cui abbiamo bisogno. Avere una abitazione ariosa, accogliente e perfetta per lo svago ed il riposo è possibile, basta adottare qualche semplice astuzia.

Bianco, ma non solo: i colori chiari sono in assoluto da preferire a qualsiasi altra nuance se la casa è di dimensioni contenute. Oltre che essere facilmente abbinabile a qualsiasi scelta di arredo, il bianco è facile da pulire e restituisce dimensioni ariose a locali minuscoli. Per le case al mare, sì anche a pareti in azzurro, purché non troppo scuro e solo su una parete; per quelle in montagna, bene anche giallo o rosso in contrasto col verde dell’ambiente circostante. La regola però vale sempre: in una abitazione piccola, mai esagerare.

Gioca sui colori chiari: in una casa di dimensioni ridotte la cucina dovrebbe essere rigorosamente bianca o comunque chiara, versatile quanto basta per poterla utilizzare anche come da sala da pranzo, oppure trasformarla in living regalando continuità agli ambienti esterni, come il terrazzo. Il consiglio è quello di non interrompere la scelta stilistica dell'arredo, ma di inserire la cucina in modo discreto tra il resto dei mobili.

Amplifica lo spazio: tra i trucchi maggiormente utilizzati per regalare profondità agli ambienti, certamente lo specchio è al primo posto. Non solo l'utilizzo di superfici specchiate aumenta la luminosità in maniera eccezionale, ma inganna lo sguardo offrendo prospettive insospettabili. Posizionati ovunque, gli specchi sono l’ideale per aumentare le dimensioni dell'abitazione e arredare con raffinatezza e discrezione.

Il soppalco, una grande risorsa: in alcune abitazioni nelle località di vacanza, il soppalco diventa davvero fondamentale per aumentare la superficie della casa. Una autentica risorsa extra dalla quale attingere spazio e dove poter sistemare una camera da letto aggiuntiva, sempre molto utile. Se i soffitti dunque sono alti abbastanza, mai rinunciare al soppalco: oggi è possibile realizzarlo anche a costi contenuti ed è veramente prezioso per aumentare la superficie della casa con discrezione.

Niente muri: in una casa minuscola, meno sono le pareti, meglio è. Per suddividere gli ambienti, piuttosto che sui muri, puntiamo sugli stessi mobili: vanno benissimo la libreria, la cucina o l'armadio del disimpegno, perfetti per non rubare centimetri preziosi e ripartire idealmente gli spazi domestici.