Casa: dieci magnifiche location per immergersi nella natura

Il nostro Pianeta è unico, magico, straordinario e per questo prendersene cura è ormai qualcosa di non più rimandabile. Che sia diventato fondamentale evitare di peggiorare la situazione in cui versa la Terra è evidente e se oggi potessimo isolarci in un qualche angolo meraviglioso e sperduto, potremmo goderci del tempo in dimore bellissime e incantevoli: non resta che lustrarsi gli occhi.

DI FRONTE AL MARE PER LASCIARSI CULLARE AL RITMO DELLE ONDE: una casa di fronte al mare è un autentico miraggio, quello a cui (quasi) tutti noi pensiamo se immaginiamo una vita fatta di relax e natura magari in luoghi fantastici e incontaminati. È davvero impossibile resistere al fascino magnetico delle onde e al richiamo di spiagge ove affondare i piedi nella sabbia bianca e sottile. Il pianeta azzurro, con le sue acque meravigliose, dal blu cobalto al verde smeraldo, sa regalare panorami di eccezionale bellezza. Un nido, grande o piccolo che sia, situato di fronte al mare, su una spiaggia o sulle rocce, con vista su sconfinate distese di acqua è sempre quanto di più desiderabile.

CIRCONDATI DAL VERDE PER RESPIRARE A PIENI POLMONI: una casetta in cui ritrovare pace e serenità, lontano dai rumori e dove la natura dà il meglio di sé è un'altra straordinaria opportunità per vivere appieno il rapporto con la natura circostante. Tra le vallate di colline dolci e aggraziate, oppure seminascosta tra i boschi, si colloca la dimora più intima in grado di difendere la privacy e perfetta per ritrovare se stessi: è la scelta ideale di chi al fragore della risacca preferisce il fruscio delle fronde e il profumo dei fiori di prato.

A SPECCHIO SUL LAGO PER RITROVARE CALMA E SERENITÀ: oggi le case che si ispirano allo stile del nord America e dei Grandi Laghi del Canada è di grande tendenza. Baite e tiny house da collocare proprio là dove laghi e boschi sono straordinariamente belli garantiscono una totale fusione con quanto di bello ci circonda. Scegliere territori vastissimi ove perdersi nel tempo e nello spazio e fare una infinità di escursioni senza mai annoiarsi diventa la regola di chi punta su questo tipo di ritiro. Dimore perfette per chi vuole godersi un po' di solitudine e liberarsi dalla routine vorticosa delle grandi metropoli e della vita sempre regolata da impegni e scadenze a non finire.

TRA LE MONTAGNE PER OSSIGENARSI E DIFENDERSI DAL CALDO: per chi ama la vastità delle vette e non può sopportare le estati afose e i climi eccessivamente caldi, la casa in montagna rappresenta un must irrinunciabile. Con l'incanto della neve in inverno e la magia dei colori deii fiori e il profumo di fieno d'estate, le baite super raffinate ed elegantemente glamour di montagna sono l'ideale per coloro che esigono il lusso dei paesaggi incontaminati e desiderano respirare a pieni polmoni l'aria ossigenata e pura delle altitudini più suggestive a un passo dal cielo.