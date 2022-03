Tiny houses, le micro-case super accoglienti, trasportabili e sostenibili

Tiny house è un termine inglese e letteralmente significa “casetta”. Si tratta di case prefabbricate, realizzate principalmente in legno per potersi inserire nell’ambiente circostante, e sono caratterizzate da spazi assai ridotti, ma estremamente funzionali.

Anche grazie ad una nuova coscienza ambientale sempre più sentita, oggi in molti puntano più sulla qualità dell'abitare piuttosto che sulla quantità di metri quadrati della propria dimora.

Ridurre gli spazi e riorganizzarli in maniera impeccabile condensando l’indispensabile in pochissimi metri quadrati è un must per contenere gli sprechi e il dispendio energetico, oltre a garantire maggiori libertà e indipendenza ed una ritrovata connessione con la natura.

Facili da costruire, funzionali e autosufficienti a livello energetico, sono la scelta ideale per tutti coloro che intendono abitare low cost ed eco-friendly e per i nomadi digitali che, grazie allo smart working, possono decidere di lavorare anche in luoghi lontani dal caos cittadino. Inoltre, l’estrema riduzione e la compressione degli spazi comportano certamente una significativa semplificazione della vita quotidiana e una maggiore praticità.

Tipicamente provviste di pannelli solari, di riserva di acqua e di tutte le comodità per gli occupanti e pronte per essere spostate in qualsiasi momento, offrono a ciascuno infinite possibilità di personalizzare la propria tiny house: dallo stile più minimalista ed essenziale a quello decisamente più lussuoso e di design, per disporre di un autentico gioiello in miniatura.

Tra le caratteristiche peculiari delle tiny house vi è appunto quella di non essere fissate a terra ed essere prive di fondamenta, motivo per cui il terreno su cui poggiano deve essere pianeggiante e solido. Inoltre, grazie alle loro minuscole dimensioni, sono spesso collocate in contesti rilassanti in mezzo a luoghi di straordinaria bellezza.

Non solo: gli spazi interni ridotti spingono chi vi abita a trascorrere più tempo all’aria aperta, ritrovando il contatto con la natura circostante senza dimenticare che, se le case sono su ruote, il panorama può anche essere cambiato tutti i giorni.