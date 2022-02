Monolocale: ecco il decalogo per arredarlo alla perfezione Istockphoto 1 di 24 Istockphoto 2 di 24 Istockphoto 3 di 24 Istockphoto 4 di 24 Istockphoto 5 di 24 Istockphoto 6 di 24 Istockphoto 7 di 24 Istockphoto 8 di 24 Istockphoto 9 di 24 Istockphoto 10 di 24 Istockphoto 11 di 24 Istockphoto 12 di 24 Istockphoto 13 di 24 Istockphoto 14 di 24 Istockphoto 15 di 24 Istockphoto 16 di 24 Istockphoto 17 di 24 Istockphoto 18 di 24 Istockphoto 19 di 24 Istockphoto 20 di 24 Istockphoto 21 di 24 Istockphoto 22 di 24 Istockphoto 23 di 24 Istockphoto 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

1 - Usa gli specchi: lo specchio è il miglior alleato che abbiamo a disposizione per ingrandire i volumi e aumentare la luminosità del monolocale. Da sistemare ovunque in casa: nel disimpegno, sul muro sopra il divano, al posto di un quadro che non ci piace proprio più. Bello, decorativo e incredibilmente efficace.

2 - Ricorri alle mensole: gli armadi sono belli, ma occupano spazio e chiudono l'ambiente. Per garantire ariosità all'insieme e nello stesso tempo non rinunciare a oggetti, libri, ricordi usiamo le mensole: pratiche, funzionali, discrete.

3 - Punta su colori chiari: in un monolocale è importante avere un colpo d'occhio che restituisca ampiezza e luminosità. Sì dunque a tinte chiare e neutre, da abbinare a tessuti in nuance, ma anche a contrasto purché in tinta unita, più versatile e leggera.

4 - Scegli porte scorrevoli: l'ingombro di una porta è decisamente eccessivo quando si tratta di far quadrare i conti con i pochi centimetri a disposizione. Sì dunque a porte a "scrigno" e ad ante scorrevoli per armadi che debbono contenere quanta più roba possibile.

5 - Affidati a mobili trasformisti: il divano letto è un grande classico, ma oggi in commercio esiste una grande varietà di mobili capaci di trasformarsi in poche mosse e con grande utilità. Librerie che nascondono letti matrimoniali, tavolini da fumo che diventano tavoli da pranzo e così via.

6 - Preferisci tessuti leggeri: tappeti, tende, cuscini e complementi d'arredo debbono adornare la casa, ma senza appensantirla e possono contribuire a rendere l'ambiente più luminoso e grande. Tende leggere e tappeti chiari, per esempio, "sfondano" i perimetri e regalano profondità.

7 - Privilegia il vetro: che si tratti del tavolo o delle mensole, il vetro rappresenta una soluzione efficace per arredare con eleganza senza appesantire eccessivamente l'ambiente. La trasparenza, quando i metri quadrati sono pochi, è sempre la scelta migliore.

8 - Opta per ampie finestre: potendo scegliere, anche se sottraggono spazio ai mobili è sempre meglio avere a disposizione ampie finestre. La luce, infatti, ingrandisce l'ambiente e rende chi vive in casa più partecipe dell'ambiente circostante. Il massimo? Poter contare su un balcone o un terrazzo, per aumentare la vivibilità del monolocale e per non avere soluzione di continuità con l'esterno.

9 - Asseconda lo spazio: invece che cercare soluzioni difficili o - peggio - impossibili, osserviamo accuratamente lo spazio che abbiamo a disposizione. Appoggiamo i mobili ai muri per usare ogni centimetro e sfruttiamo ogni angolo per sistemare le nostre cosa, dalle scarpe ai vestiti, dalle scope alla dispensa.

10 - Attenzione alle luci: il light design è diventato un caposaldo in chi si occupa di arredo e non è certo un caso. Saper illuminare gli ambienti è un'arte che però possiamo imparare. In un monolocale sì a luci sospese e poco ingombranti, possibilmente con intensità regolabile: saranno perfette per accompagnare ogni momento della giornata, passando da una luce forte quando necessaria ad una più soffusa, per assecondare intimità e relax.