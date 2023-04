Vivere outdoor: idee per arredare uno spazio verde, anche minuscolo

Non sempre però si dispone di spazi ampi e sufficienti per avere un giardino di dimensioni adeguate allo svago: ecco allora come arredare piccoli spazi verdi in grado di regalarci qualche ora di piacevole abbandono .

Arredare gli spazi esterni è un'arte, un po' come tutta l'abitazione. E a maggior ragione occorre porre attenzione all'ampiezza dell'ambiente, all'esposizione e all'uso che si intende fare dei metri quadri a disposizione quando ci si accinge ad approntare un'area di outdoor living.

Se è vero che ormai ciascuno può trovare idee e spunti un po' dappertutto, vale la pena di lustrarsi gli occhi e prendere appunti per (ri)creare un giardino domestico davvero grazioso e adatto alle esigenze di ciascuno.

POLTRONE E POLTRONCINE: se di relax vogliamo parlare, bisogna necessariamente partire dal complemento d'arredo per eccellenza. Sedersi per riposare, leggere, conversare, degustare un caffè o un aperitivo da soli o in compagnia è un must have per qualsiasi spazio outdoor che ambisca ad essere vissuto. La scelta è veramente ampia: legno, ferro battuto, materiali tecnici resistenti e leggeri, non c'è veramente che l'imbarazzo della scelta.

TAVOLO E ACCESSORI: anche la convivialità da vivere en plein air è uno straordinario elemento di benessere. Lasciarsi andare alle delizie del palato godendo della compagnia degli amici o della famiglia è un lusso vero a portata praticamente di tutti. Meglio comunque sempre puntare su tavoli capaci di accogliere un numero variabile di persone e su accessori, come il barbecue elettrico, in grado di lasciar libera la creatività in cucina: versatilità è la parola d'ordine.

PIANTE E FIORI: la bellezza delle corolle primaverili ed estive e la frescura delle piante sono indispensabili per qualsiasi spazio outdoor, che si tratti di un minuscolo balcone o di un ampio giardino. Non sempre però il pollice verde ci accompagna: meglio allora lasciarsi guidare nella scelta dell'arredo verde da esperti che sappiano distribuire spazi e volumi tenendo conto di esposizione, calendario delle fioriture e del tempo che possiamo dedicare alla cura del nostro angolo di benessere.

CHAISE LONGUE E PISCINA: i più fortunati possono regalarsi delle autentiche aree di benessere destinando parte del giardino allo specchio d'acqua tra i più agognati da chiunque, soprattutto quando le temperature diventano roventi. Anche in questo caso, la scelta è enorme e per le piscine più moderne le forme e il design non conoscono confini. Lasciate da parte le consuete, ancorché eleganti, forme squadrate o geometriche, si fanno avanti modelli che ricordano la spiaggia, con fondali che richiamano il mare e anse che sembrano battigia. Quanto alle chaise longue e ai lettini, sono perfetti anche in balconi e terrazzi in grado di contenerli quanto a spazio e privacy, elemento indispensabile per un relax che sia davvero tale.

OMBRELLONE: un vero tocco di classe è la tela color crema che può definire lo spazio nel giardino domestico o urbano. Non solo per proteggersi dai raggi del sole o dal vento, l'ombrellone diventa elemento di arredo raffinato e indispensabile per conferire all’ambiente outdoor quella sensazione di raccolra intimità che serve per lasciarsi veramente andare e sognare di essere in vacanza anche in città.