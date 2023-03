Tendenze: è boom per l'home fitness, per allenarsi anche a casa 

NEL SOGGIORNO O DOVE CI PARE: non solo nel soggiorno. Un tempo era quasi indispensabile, qualora si fossero voluti fare degli esercizi a casa, utilizzare il locale destinato alla conversazione perché l'unico modo per disporre di spazi sufficientemente ampi e magari del televisore. Oggi, grazie alle app e all'infinita offerta di corsi online, è possibile allenarsi ovunque in casa: dalla camera da letto al corridoio, dal living al terrazzo. D'altra parte, soprattutto per le donne, essere dotate di un'attrezzatura, ancorché minima, e di pochi metri quadri, abbastanza per sdraiarsi su un tappetino, è una gran comodità: in questo modo si possono gestire al meglio tutti gli impegni che affollano l'agenda, dalla scuola dei figli, al lavoro, dalla spesa alla preparazione dei pasti alle altre mille faccende domestiche.

TAPPETINO E QUALCHE ATTREZZO: quanto spazio serve? Ovviamente, la risposta è diversa da caso a caso. Idealmente, sarebbe fantastico poter disporre di un locale totalmente dedicato, ma poiché si tratta di un lusso che davvero in pochi si possono permettere, vanno benissimo tutti gli ambienti, ovviamente dove si possa ricavare un piccolo angolo ove sistemare un tappetino e qualche attrezzo. Il tipo di allentamento influenza la scelta di attrezzatura e di ingombro, ma se l'idea è quella di tonificare, oppure sciogliere o magari fare dello yoga o la meditazione, basta davvero molto poco. Unica accortezza: attenzione a tenere ben areato il locale, le finestre vanno sempre aperte prima e dopo o anche durante l'attività fisica, sempre che il meteo lo consenta.

LA CYCLETTE, PER PEDALARE ANCHE IN CAMERA DA LETTO: tra i più efficaci attrezzi da palestra, la cyclette occupa certamente un posto d'onore pur non essendo proprio una novità tenuto conto che da molti anni consente di (ri)trovare la forma perduta grazie alla pedalata domestica. La cyclette ha tantissimi benefici, così come la bicicletta classica, ma ha anche la comodità di poter essere utilizzata comodamente dentro casa, a maggior ragione oggi visto che in commercio si trovano modelli pieghevoli perfetti per essere sistemati praticamente ovunque, perfino accanto al comodino della stanza da letto. Per la remise en forme, soprattutto in vista delle vacanze estive, costanza e determinazione sono le parole d'ordine per ottenere i risultati sperati: non mollare e fare in modo che l’uso della cyclette diventi una piacevole abitudine è davvero fondamentale.

TAPIS ROULANT, PASSEGGIARE ENTRO LE MURA DOMESTICHE: anche questo attrezzo è diventato un compagno inseparabile per chi vuole tenersi in forma. Ideale per simulare la corsa o la camminata in casa, fare l'allenamento cardio e dimagrire, trova la sua collocazione ovunque in casa. Ideale in quanto consente di allenarsi a prescindere dalle condizioni atmosferiche, il nastro imbottito è in grado di assorbire i colpi rispetto alle superfici esterne e può offrire programmi di allenamento che simulano differenti tipologie di terreno al fine di variare il tipo di esercizio e renderlo meno noioso, oltre che adatto alle esigenze di ciascuno. Accompagnare la propria camminata o la corsa con la musica che si preferisce quando se ne ha tempo e voglia è già un grandissimo lusso a prescindere dai metri quadri dell'abitazione.

PANCA, ATTREZZI ED ELASTICI, TUTTO IN UNO: chi preferisce allenamenti più variegati può contare su soluzioni salva spazio. In commercio si possono reperire panche super accessoriate per l’allenamento funzionale e della forza che, grazie ai vari attrezzi di cui dispongono, permettono di eseguire decine di esercizi diversi in uno spazio limitato. Chi lo desidera, può rivisitare la spalliera svedese sui cui applicare ulteriori attrezzature sportive, quali panche ed elastici, per un allenamento davvero completo: una sessione che di solito di fa proprio in palestra, ma in realtà fatta a casa propria, una gran comodità.