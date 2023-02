Barkitecture, la tendenza per la casa a misura degli amici a quattro zampe  

Quando li abbiamo, anche gli animali domestici fanno parte della famiglia: ecco i trend per arredare una casa perfetta per cani e gatti

Barkitecture è la parola che si ottiene sommando al termine "bark", cioè abbaiare in inglese, ad architecture: in sintesi, il design pet friendly che organizza gli spazi, ridenfinendoli o perfino creandoli se necessario, per a ccogliere e integrare al meglio gli animali domestici nella nostra casa .

I nostri amici pelosi ormai sono sempre più protagonisti della nostra vita, tanto in casa quanto fuori: dagli spazi dedicati nei giardini o parchi pubblici, ai locali o strutture alberghiere e addirittura stabilimenti balneari che si attrezzano per poter ospitare al meglio famiglie e persone che non vogliono privarsi della compagnia del proprio amico a quattro zampe.

Anche l'interior design segue e si evolve per rendere la casa a prova di animale domestico; d'altra parte, negli ultimi anni si è consolidato un trend in crescita delle richieste relative alla progettazione di spazi adatti alla vita quotidiana che non penalizzino nessuno degli abitanti dell'abitazione. Si potrebbe definire l'architettura del pet first, in cui si dà la priorità proprio a cani e gatti con anche qualche eccesso, che va dalle piscine realizzate apposta per i cani alle pareti attrezzate per le arrampicate dei gatti.

Le alternative sono diverse e spaziano ovviamente dall'arrangiare qualche tappetino affinché i cuccioli possano dormicchiare senza riempire di pelo i divani e le stanze, a veri e propri spazi e arredi su misura per la postazione pappa e la zona notte.

È un fatto, che lo smart working, la DAD e tutte le attività e la gestione del tempo dopo la pandemia sono profondamente cambiati e nel worklife balance oggi pesa anche l'opportunità di non dover rinunciare alla compagnia del proprio animale domestico. Lo spettro della solitudine, ma anche il desiderio di coccole, tenerezza e di gioia, ha alimentato il bisogno di avere con sé un animale da compagnia a cui dedicare tempo e attenzione: la casa deve quindi rispettare canoni di arredo che la rendano più facile da vivere pure in presenza di cani, gatti o altro.

Sì quindi a nicchie ricavate apposta nel vano scale, pratiche e funzionali, oltre che estremamente discrete; semaforo verde anche per casette in linea con lo stile dell'arredamento della casa e che costituiscono un elemento capace di valorizzare l'intero ambiente, che si tratti del living o della camera da letto.

Tra le soluzioni più gettonate, anche spazi appositamente dedicati nell'home office, così da non essere costretti a chiudere fuori dalla stanza il nostro amico peloso rinunciando alla sua presenza mentre lavoriamo, facciamo una riunione o seguiamo le lezioni, o nella cucina, dove si sosta moltissimo tempo e che costituisce ovviamente una straordinaria attrattiva per il nostro amico a quattro zampe.

Infine, se è necessario assentarsi da casa lasciando solo il nostro animale, è possibile fare ricorso alla domotica: con telecamere e sistemi di attivazione a distanza la tecnologia ci viene in soccorso e possiamo fare affidamento su di essa anche per gestire al meglio cuccioli e pelosoni di ogni razza e ogni età.