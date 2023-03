Tendenze arredo: vesti la casa di fiori ed è già primavera

Sole, temperature miti e la natura che si risveglia: è il momento di rinnovare anche il nostro nido anche se abbiamo solo un piccolo budget a disposizione. Puntare sui dettagli è la mossa vincente: cuscini, tende e rivestimenti, oltre a qualche oggetto a tema, possono aiutarci a cambiare ma senza stravolgere la casa, riuscendo a darle quella rinfrescata in grado di farla assomigliare di più al nostro modo di sentirci e di vivere nella bella stagione.



WALLPAPER, LA TENDENZA CHE CONQUISTA I DESIGNER: rivestire i muri con la carta da parati è stata un'abitudine per anni, poi dimenticata e anzi, quasi combattuta con forza. Oggi invece la carta da parati ritrova un ruolo di prim'ordine, grazie al rinnovato interesse dei designer per la wallpaper, capace di regalare sfondi personalizzati applicata magari con discrezione solo su una sola parete della stanza. Scegliere un colore, una grafica, un materiale, per una o più pareti di casa propria, significa decidere di decorare la propria casa e donarle carattere: proprio come si scelgono mobili e accessori, si impreziosiscono le pareti e una carta da parati a fiori sarà perfetta per avere il tocco di primavera che desideriamo. L'idea furba? Applichiamola anche alle ante del vecchio armadio in camera da letto per un effetto trompe-l'oeil originale e niente affatto scontato.

TENDE E TENDINE, LE FINESTRE SI VESTONO DI FIORI: anche se il soggiorno e le stanze destinate alla conversazione e al relax hanno un'aria essenziale, con linee pulite e ambienti ariosi, le tende colorate, allegre e fiorate, possono davvero fare la differenza in un ambiente domestico. Una primavera anticipata sarà facile da ottenere vestendo con cadute originali e fresche le finestre di casa e godere di un'aria del tutto nuova con una spesa davvero molto contenuta.



FIORI ALLE PARETI TRA CORNICI E SPECCHI: una cornice vuota che fa da contorno a qualche pianta, uno specchio davanti al quale posizionare un vaso per moltiplicare la quantità di fiori di cui possiamo godere oppure un poster allegro con foglie a dimensioni giganti, iris o tulipani che giganteggiano da dietro al divano. È un suggerimento davvero furbo: basta lavorare di fantasia e il gioco è fatto.



TANTI CUSCINI A TEMA FLOREALE: lasciarsi avvolgere da coperte e cuscini significa abbandonarsi a una coccola, ma comporre un insieme di cuscini e tessuti a fiori diventa un'arte per portare la primavera in casa. L'offerta di rivestimenti è talmente ampia che non abbiamo che l'imbarazzo della scelta: l'unica cosa che conta è che siano di nostro gusto, perfetti per come amiamo sentirci e quindi vanno benissimo nei toni del blu o del verde acido, cremisi o rosso fuoco, l'importante è che ci siano i fiori. Se poi optiamo per il Viva Magenta, il colore Pantone del 2023, avremo la casa più trendy del momento.



VASI, VERI O DIPINTI VANNO SEMPRE BENE: il vaso è di per sé un oggetto prezioso, capace di abbellire mobili e superfici. Se poi è ricolmo di fiori di stoffa, ad esempio peonie, rose, o camelie, magari abbinati a elementi dallo stile provenzale, restituiranno all'abitazione un'aria dall'eccezionale temperamento romantico. L'idea furba? Usiamo una enorme lavagna su cui possiamo noi stessi disegnare i fiori: un escamotage che consente di cambiare sfondo alla parete ogni volta che lo desideriamo. Se poi disegnare non è proprio il nostro forte, niente paura: il gesso si cancella e quindi possiamo permetterci il lusso di sbagliare mille volte con allegria senza timore di essere rimproverati.