Casa al mare: verande da favola per rilassarsi ascoltando le onde

LINEE SEMPLICI E PULITE, È LA NATURA CHE CONTA: per godere appieno dell'atmosfera e immergersi completamente nell'ambiente circostante lasciando che la natura sia protagonista, richiede l'essere discreti e non invadenti, un obbligo da rispettare. Non è difficile farsi da parte, in realtà basta ricordare la semplice regola del "less is more": sistemare lo spazio esterno quando il paesaggio è così bello richiede linee semplici, arredi eleganti e confortevoli, ma non ricercati. Sdraio, lettini e tavoli amano l'essenzialità e diventano la scelta vincente di qualsiasi abitazione. No a troppi elementi di decoro: evitare oggetti o ninnoli, spesso inutili, che ingombrano e danno un'idea di disordine, ma no anche a divani e poltrone eccessivamente ingombranti soprattutto se gli spazi sono esigui. Per vivere all'aperto non serve poi molto: quel che conta è stare comodi per ricavarsi qualche attimo di relax e tranquillità.

LEGNO, IL MATERIALE PERFETTO: in casa come nell'outdoor, il legno è sempre un elemento indiscutibilmente raffinato di grande classe ed eleganza. Che sia a listoni o a quadrotti, se ben trattato, questo materiale è perfetto per arredare i nostri ambienti all'esterno, che si tratti di una veranda, un terrazzo o anche magari di un piccolo giardino. Non difficile da pulire, piacevole al tatto, è bellissimo da sentire quando si cammina a piedi scalzi. Le sue caratteristiche lo rendono ideale in ogni condizione: non diventa rovente al sole e non raffredda le nostre estremità quando è bagnato o spazzato dal vento. Un vero passepartout da non mettere mai da parte.

TELI BIANCHI, PER DIFENDERSI DAL SOLE (E GARANTIRE LA PRIVACY): per proteggersi dai raggi del sole, senza tuttavia appesantire l'ambiente, i teli morbidi e leggeri di cotone o lino bianco oppure anche di materiali sintetici appositamente studiati per gli esterni sono davvero irrinunciabili. Ideali per difendere la privacy, sanno regalare un'aria super sofisticata anche a semplici sedute, ottenute - perché no? - perfino con materiali di recupero. Ideali per delimitare l'area relax, sono adatti veramente a qualsiasi contesto e a qualunque stile di arredo, dal più classico all'ultra contemporaneo e minimalista: si tratta di evergreen che sanno piacere proprio a tutti e in ogni parte del globo.