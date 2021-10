Tendenze arredo: in casa scoppia la "Squid Game" mania

Un po' fiabesca , un po' minimalista e talvolta anche un po' dark , quando il lusso vuole fare capolino negli ambienti riservati a pochi intimi: la casa in stile coreano che riprende i giochi dei bambini punta su contrasti audaci e su atmosfere inedite e contemporanee .

Arredo: in casa scoppia la "Squid Game" mania Istockphoto 1 di 32 Istockphoto 2 di 32 Istockphoto 3 di 32 Istockphoto 4 di 32 Istockphoto 5 di 32 Istockphoto 6 di 32 Istockphoto 7 di 32 Istockphoto 8 di 32 Istockphoto 9 di 32 Istockphoto 10 di 32 Istockphoto 11 di 32 Istockphoto 12 di 32 Istockphoto 13 di 32 Istockphoto 14 di 32 Istockphoto 15 di 32 Istockphoto 16 di 32 Istockphoto 17 di 32 Istockphoto 18 di 32 Istockphoto 19 di 32 Istockphoto 20 di 32 Istockphoto 21 di 32 Istockphoto 22 di 32 Istockphoto 23 di 32 Istockphoto 24 di 32 Istockphoto 25 di 32 Istockphoto 26 di 32 Istockphoto 27 di 32 Istockphoto 28 di 32 Istockphoto 29 di 32 Istockphoto 30 di 32 Istockphoto 31 di 32 Istockphoto 32 di 32 leggi dopo slideshow ingrandisci

Verde e fuscia, questi sono i due colori must have che rivestono un ruolo da protagonisti nella serie TV così come nella casa di chi ama giocare con fantasia e un po' di ironia.

Forme geometriche, a richiamare cerchio, triangolo e quadrato; linee pulite, niente orpelli e massimo rigore e funzionalità. Dalla tradizione orientale ereditiamo l'elegante minimalismo e la semplicità dei materiali utilizzati, ma anche il coraggio di puntare su accostamenti inediti e di grande impatto visivo.

Sì dunque a giallo, rosa, blu e verde, mescolati senza regole e con una certa sfrontatezza, certi di ottenere un effetto soprendente, che lascia spazio a stupore e allegria: è arrivato il momento di allontanarsi dall'anonimato e scommettere su una casa che non può certo lasciare indifferenti.

Ma in fondo, il gioco è proprio questo: scommettere sulla combinazione vincente.