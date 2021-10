Casa e colore: cinque tips per l'abbinamento perfetto

Saper accostare i colori è un' arte e per individuare i corretti accordi cromatici così come per la moda, tanto nell’arredamento, nulla può essere lasciato al caso. Per arredare un ambiente il segreto è non attingere a più di tre tonalità diverse tra loro: una principale , una secondaria ed una in grado di vivacizzare l’atmosfera.

Una premessa importante: per cominciare, ricordiamo la suddivisione dei colori. I primari sono il rosso, il blu e il giallo; i secondari, arancione, verde, viola, che si ottengono dalla combinazione di due primari; i colori restanti sono detti terziari e derivano dalla mescolanza di un colore primario con uno secondario. Per avere una chance in più senza timore di sbagliare clamorosamente nelle nostre scelte di arredo, ricordiamo che bianco, nero e grigio sono i cosiddetti “non colori” e sono perfetti per essere uniti a ogni combinazione, arricchendo così la tavolozza di sfumature a cui poter attingere.

1 - Se si ama il contrasto: una casa dal carattere forte punta sulla contrapposizione. Per un effetto di forte impatto basta accostare i colori complementari, ovvero quelli che si trovano al lato opposto del cosiddetto cerchio cromatico. Per esempio sì all'accostamento del rosso col verde, del blu con l'arancione, o ancora del giallo col viola, e così via.

2 - Se armonia è la parola d'ordine: un ambiente armonico spesso è più semplice da ottenere perché richiede meno attenzione ed accostare tinte simili è decisamente meno rischioso per un effetto finale di indubbia eleganza. Sì dunque ad associazioni dal tono cromatico vicino, come per esempio il rosso, il rosa e il fucsia oppure il blu, il turchese e l’indaco.

3 - Puntare sui colori freddi: le tonalità fredde richiamano alcuni elementi naturali che associamo abitualmente a una sensazione di freschezza, come ad esempio i colori dell'acqua o dei prati. Queste tinte occupano metà della scala cromatica e in questo caso l'abbinamento perfetto si può ottenere seguendo una combinazione monocromatica, per esempio puntando solo sul blu o sul verde, o policromatica, realizzata aggiungendo il giallo limone al verde o al blu.

4 - Puntare sui colori caldi: per un'atmosfera più avvolgente, meglio scegliere tonalità calde che richiamano il sole e i climi tropicali o desertici. Sì quindi a tinte come il rosso, il giallo senape o l’arancione, abbinati magari ai marroni e alle delicate tonalità nocciola.

5 - Il mix tra colori freddi e caldi: se non ci spaventano accostamenti troppo audaci, allora semaforo verde per palette cromatiche che abbinano tonalità calde e fredde, dando vita ad arredi dall'effetto sorprendente. Accostare il rosa al celeste, o il blu elettrico al fucsia non è certamente una scelta facile, ancorché di grande effetto, ma in nostro soccorso possiamo puntare anche su una tinta neutra, come le tante tonalità di grigio, a cui affidare tappeti, coperte o pittura delle pareti, così da restituire all'ambiente un'atmosfera più equilibrata e distesa. Facile? Non proprio, ma sicuramente una bella scommessa...