La casa è il nostro nido, il luogo che più ci rappresenta e che parla per noi e di noi , del nostro modo di vivere , di intendere la vita e di rapportarci agli altri e al mondo esterno. Ecco allora quattro semplici stili per capire qual è quello che più fa al caso nostro e avere qualche spunto per rinnovare la nostra abitazione in vista della primavera .

Casa e carattere: scopri qual è il tuo stile di arredo Istockphoto 1 di 29 Istockphoto 2 di 29 Istockphoto 3 di 29 Istockphoto 4 di 29 Istockphoto 5 di 29 Istockphoto 6 di 29 Istockphoto 7 di 29 Istockphoto 8 di 29 Istockphoto 9 di 29 Istockphoto 10 di 29 Istockphoto 11 di 29 Istockphoto 12 di 29 Istockphoto 13 di 29 Istockphoto 14 di 29 Istockphoto 15 di 29 Istockphoto 16 di 29 Istockphoto 17 di 29 Istockphoto 18 di 29 Istockphoto 19 di 29 Istockphoto 20 di 29 Istockphoto 21 di 29 Istockphoto 22 di 29 Istockphoto 23 di 29 Istockphoto 24 di 29 Istockphoto 25 di 29 Istockphoto 26 di 29 Istockphoto 27 di 29 Istockphoto 28 di 29 Istockphoto 29 di 29 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ognuno di noi è diverso, con peculiarità e caratteristiche psicologiche e comportamentali assolutamente uniche e tuttavia riconducibili a tratti comuni a cui fare riferimento. L'insieme dei comportamenti e delle abitudini si traduce nella scelta dei materiali, delle forme e dei colori che meglio riflettono la nostra personalità.

Carattere allegro: la casa di chi vive la vita con allegria sposa il colore, mai chiassoso, ma certamente rifugge l'ordinario bianco e nero, che non è certamente apprezzato. Forme avvolgenti e un mix di stili, rendono la casa allegra e pronta per accogliere chiunque voglia varcarne l'uscio per entrare nel mondo familiare di chi predilige uno stile sobrio e senza eccessi e tuttavia divertente e giocoso.

Carattere deciso: il volitivo ama le forme nette, gli spazi definiti e ordinati, l'essenzialità avvolgente degli arredi di design. I materiali sono semplici e raffinati, i colori in nuance omogenee e poco o nulla viene lasciato al caso; gli spazi sono equilibrati e ben organizzati, rumore e chiasso è meglio lasciarli fuori dalla porta.

Carattere esuberante: nessun dubbio sulla personalità di chi abita una casa dove i colori accesi e i mix di stili regnano sovrani. Le persone che fanno dell'estroversione il loro punto di forza, non possono fare a meno di rendere super riconoscibile il loro stile, fatto di ricerca, passionalità e libertà di espressione. Perfette le pareti tinteggiate a colori forti, tessuti multicolor provenienti da terre lontane, coraggiosi accostamenti che abbracciano creatività e voglia di vivere.

Carattere introverso: chi è schivo e detesta l'eccessiva confusione, ha bisogno di un proprio spazio lontano e distanziato dal resto dell'abitazione; se vuole staccare la spina, almeno per qualche minuto, non può rinunciare a un angolo relax. Librerie che schermano la vista, sedute particolari, eleganti e comode, che invitano alla meditazione, scrivanie per lo smart working distanti dalla consueta vita domestica: le caratteristiche dell'introverso sono facili da individuare e altrettanto semplici da assecondare, sempre che l'ampiezza della casa lo consenta...