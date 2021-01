Vesti la casa di giallo e grigio, i colori Pantone per il 2021

Dopo esserci lasciati alle spalle un doloroso e difficile 202o , ci prepariamo ad un nuovo anno con coraggio, ottimismo e resilienza : ecco perché Pantone Color Institute , la celeberrima accademia coloristica americana, ha lanciato in maniera del tutto nuova due colori di tendenza , invece che uno: si tratta “Ultimate grey” , grigio deciso e brillante di grande eleganza, e “Illuminating” , giallo carico e luminoso che regala allegria e vitalità.

Prepariamoci a un 2021 dove forza ed energia non possono proprio mancare, anche tra le mura domestiche.

Abbandonati il solito bianco e nero, questa volta i design addicted possono puntare su un binomio davvero inconsueto, ma dal grande fascino: il giallo e il grigio, due colori super facili, che possono essere il leit motiv dell'intera abitazione.

Dalla cucina al soggiorno, dalla camera da letto al bagno, giallo e grigio si accompagnano dolcemente senza mai scontrarsi; e se è vero che le nuance sono infinite, Pantone dà indicazioni molto precise individuando i toni che faranno della nostra casa "LA" casa del 2021, l'anno della rinascita.

Il grigio è il Pantone 17-5104, mentre il giallo corrisponde al Pantone 13-0647: una combinazione di colori calorosa e ottimista, che trasmette un messaggio di forza e speranza, proprio come spiega Leatrice Eiseman, executive director di Pantone.

D'altra parte, questo è il momento storico in cui l'esigenza di tutti è quella di sentirsi finalmente risollevati trovando coraggio e forza per riprendere la vita in mano e guardare avanti.