Tendenze arredo: la rivincita del giallo

Caldo , voglia di ripartenza e di un po' di leggerezza anche tra le mura domestiche: basta poco per portare in casa l' allegria dell'estate . Piccoli tocchi di giallo o anche il rinnovo dei rivestimenti e dei tessili cambiano l'aspetto del nostro nido e l'umore di chi vi abita .

Divani e poltrone: il living è in assoluto il luogo in cui più sostiamo, quello in cui condividiamo le serate in famiglia o con gli amici. Un sentimento di rinnovata allegria si trasmette anche rivestendo le sedute di un giallo caldo e avvolgente, che abbinato ai toni del vere o del bianco, invoglia a sentimenti positivi e al desiderio di ricaricare le pile.

Una tavola tutta nuova: bando ai classicismi, è arrivato il momento di osare. Il giallo sa essere elegante a dispetto della sua carica vitaminica e così anche un pranzo, una cena o più semplicemente una merenda all'aperto diventano importanti e appagano gli occhi, oltre al palato.

I cuscini, mai dimenticarli: budget minuscolo e tantissima voglia di cambiamento? E' arrivato il momento di investire sui cuscini, piccoli o grandi che siano. Adagiati sul letto nella nostra camera o sulle sedute del terrazzo, in tinta unita o in fantasia, i cuscini vestiti di giallo diventano subito protagonisti e regalano quel buonumore a cui tutti aspiriamo dopo un periodo di così tanta ansia.

Tappeti e tende, un must: per vestire una casa tappeti e tende non possono mancare. Nonostante il caldo, tessuti leggeri e adatti anche agli esterni regalano quella raffinatezza e quella sensazione di accoglienza unita a privacy che non deve mai mancare nella casa di chi ama la serenità. Il giallo, accostato sobriamente a tonalità calde come il grigio e il bianco, diventa straordinariamente brillante se accompagnato al blu o ai toni del rosa e del rosso. Anche in estate la parola d'ordine è creatività, basta solo sapersi divertire.

Nel bagno di casa: se la voglia di estate e di vacanza ci accompagna tutto l'anno, possiamo azzardare anche nel locale in cui possiamo dedicarci totalmente a noi stessi, il bagno. Piastrelle dalla tonalità accesa sono perfette per portare il sole anche nel bagno più anonimo e, se ben accostate a piante e biancheria bianca e verde, sapranno essere anche estremamente eleganti e raffinate.

Non dimentichiamo il giardino: negli spazi outdoor, terrazzo, balcone o giardino, ci fanno compagnia lettini prendisole e accessori dal bel giallo vivo per farci vivere in perfetta sintonia con la stagione più allegra e più vivace: fare scorta di positività in vista dei prossimi mesi è decisamente consigliato.