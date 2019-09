Tendenze 25 settembre 2019 05:00 Arredo: punta sul grigio, ecco dieci idee da copiare Un colore da sempre sinonimo di eleganza e raffinatezza, il grigio è di gran moda e torna prepotentemente nelle nostre abitazioni

Tra stile ed eleganza, il grigio è un colore che ha come caratteristica quella di non stancare mai, nè la vista, nè il senso estetico. Pacato com'è e con la vocazione alla neutralità, questo colore è un vero passepartout per qualsiasi ambiente, che sia all'interno delle mura di casa o così come in giardino. Oggi più che mai, i toni pacati e sommessi sono un must per garantirci la serenità dopo giornate stressanti dai ritmi frenetici.

Arredo: punta sul grigio, ecco dieci idee da copiare Istockphoto 1 di 10 Istockphoto 2 di 10 Istockphoto 3 di 10 Istockphoto 4 di 10 Istockphoto 5 di 10 Istockphoto 6 di 10 Istockphoto 7 di 10 Istockphoto 8 di 10 Istockphoto 9 di 10 Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Il soggiorno rilassante: il grigio è una tonalità naturale, un colore neutro per eccellenza, che nasce dalla fusione di due cosiddetti "non colori" quel bianco e nero, così utilizzati e preziosi che non smettono mai di piacere. Il grigio ha la straordinaria capacità di creare ambientazioni rilassanti e accoglienti, è incredibilmente adattabile e si presta a qualsiasi accostamento: dai rosa, così trendy, ai verdi nelle tonalità più acide o scure, come il verde bosco; è perfetto con il rosso, anche tendente al bordeaux, come con i blu, dal cobalto al turchese.



La cucina accogliente: fra gli stili il grigio trova spazio ovunque. Perfetto per cucine dall'estetica essenziale, è l'ideale per ambienti minimal che si rifanno allo urban chic. Le proposte più nuove ampliano la gamma dei grigi concedendosi a toni più tenui e polverosi, da mixare al legno e al bianco, sempre molto in voga. Decisamente inusuale, ma non per questo meno ricercato, il grigio che apre alla nuance crema, che è certamente molto più versatile rispetto alle sfumature più accese e dunque più vincolanti nelle scelte d'arredo.