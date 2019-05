Aumentare la luce naturale in casa si può: ecco come Istockphoto 1 di 15 Istockphoto 2 di 15 Istockphoto 3 di 15 Istockphoto 4 di 15 Istockphoto 5 di 15 Istockphoto 6 di 15 Istockphoto 7 di 15 Istockphoto 8 di 15 Istockphoto 9 di 15 Istockphoto 10 di 15 Istockphoto 11 di 15 Istockphoto 12 di 15 Istockphoto 13 di 15 Istockphoto 14 di 15 Istockphoto 15 di 15 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La luce può letteralmente migliorare la qualità della nostra vita: lo sanno bene le popolazioni del Nord che per molti mesi all'anno sono quasi totalmente al buio. Implementare e migliorare l’illuminazione a partire dalle nostre abitazioni è fondamentale: nessuna lampada può infatti sostituire la bellezza della luce naturale.



In occasione della Giornata Internazionale della Luce gli esperti di Habitissimo, il portale che mette in contatto chi ha bisogno di una ristrutturazione con i professionisti del settore, ci regalano quattro consigli super utili per aumentare la luce naturale in casa, perfetti anche per un risparmio sempre molto gradito sulla bolletta della luce elettrica.



Gli specchi, i migliori alleati: uno degli oggetti in grado di migliorare la propagazione della luce diurna in casa è lo specchio. Infatti, le superfici rifletttenti svolgono un’importante funzione dal momento che rimandano la luce da una parete all'altra, permettendo così di massimizzare l’illuminazione della stanza e di ingrandire gli ambienti.



Il colore giusto delle pareti: non bisogna trascurare l’importanza della tinta delle pareti domestiche, che rappresenta un fattore niente affatto trascurabile. Le pareti con colori scuri e quelle con tonalità chiare non hanno gli stessi effetti sull'illuminazione di casa: più utilizzeremo colori freddi, più aumenterà il riflesso della luce naturale. Sì dunque all'eterno bianco e ai grigi chiari, e naturalmente alle nuance pastello nei toni dell'azzurro, del verde e del lilla.



Tende sì, tende no: uno degli elementi d’arredo che fa da barriera alla luce diurna, ostacolandone il passaggio, è proprio costituito dalle tende realizzate con tessuti spessi e pesanti. Attenzione dunque alla scelta: optiamo per tende che siano adeguate alle camere e da posizionare correttamente a seconda che vogliamo ambienti più o meno luminosi.



Il lucernario, una soluzione efficace: l’ultimo suggerimento è probabilmente il più costoso, ma allo stesso tempo risulta molto efficace: si tratta proprio del lucernario. Questa apertura praticata sul tetto rappresenta uno strumento efficace, che non solo consente di illuminare magnificamente la stanza, ma è anche in grado di sfruttare la luce solare con una funzione simile a quella di un radiatore, oltre a rendere più grande la stanza. Unica accortezza: per costruire un lucernario è necessario rivolgersi ad un professionista: un intervento un po' più costoso, ma ne varrà senz'altro la pena.