Sedie da esterno: va di moda il romanticismo Istockphoto 1 di 15 Istockphoto 2 di 15 Istockphoto 3 di 15 Istockphoto 4 di 15 Istockphoto 5 di 15 Istockphoto 6 di 15 Istockphoto 7 di 15 Istockphoto 8 di 15 Istockphoto 9 di 15 Istockphoto 10 di 15 Istockphoto 11 di 15 Istockphoto 12 di 15 Istockphoto 13 di 15 Istockphoto 14 di 15 Istockphoto 15 di 15 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Basta nasconderle, oggi la tendenza vuole le sedie in pole position nell'arredo da esterni. Non solo elemento a corollario del tavolo o dei divani, ma vero e proprio must have da esibire e da utilizzare anche da solo per dedicarsi un momento di pace e di tranquillità tra una corsa e l'altra delle giornate frenetiche piene di cose da fare.



Non occorrono grandi spazi: basta anche un balconcino per godersi qualche momento fuori dagli ambienti domestici e lasciarsi ammaliare dai colori e i profumi della bella stagione. Certo, un ampio terrazzo o un giardino sono l'ideale per la vita outdoor e le sedie sanno adattarsi con leggerezza e grazia proprio a qualsiasi sistemazione.



Tornano prepotentemente di moda le sedie dalle fogge liberty, recuperando forme e materiali di antica memoria oppure rivisitati per chi non può, né vuole, rinunciare al design.

Non mancano neppure i grandi classici, con sedute comode e avvolgenti che richiamano il rattan, accompagnate da comodi cuscini nelle tinte che più ci piacciono.



Minimaliste, ma sempre eleganti, le sedie pieghevoli dalla grande versatilità e dal costo davvero minuscolo sono perfette per chi non ama gli eccessi e non dispone di grandi superfici; piacciono anche sedute particolari e importanti realizzate in materiali naturali come la paglia.



Da non trascurare anche le poltroncine che ricordano gli anni '70, da abbinare a caldi pavimenti in teak e ad angoli verdi e fioriti. Se poi il budget è ridotto ai minimi termini, non dimentichiamo il riutilizzo: le bobine di cavi diventano comodi tavolini e le sedie della nonna trovano nuova vita e dignità accompagnando i nostri caffè per piccoli momenti di piacere.