Arredo da esterni: ispirati agli yacht da sogno

Non solo teak: il classico rivestimento da esterni delle imbarcazioni fa da sfondo ad arredi che oggi si avvalgono di materiali di nuova generazione, più economici e dalla manutenzione decisamente più semplice. Ecco quindi qualche soluzione da cui trarre spunto per arredare i nostri spazi en plein air.



Un grande classico: piacciono sempre molto le cosiddette "sedie da regista", pratiche e leggere. Poco ingombranti, si possono riporre dopo l'uso e offrono comodità unita a leggerezza. Si trovano di tutti i prezzi e in tutti i colori: dal panna al verde bottiglia, passando per il blu e il grigio: non c'è che l'imbarazzo della scelta.



Super romantico: nelle imbarcazioni di lusso anche qualche pezzo un po' retrò fa la sua bella figura. Le poltroncine in rattan dall'aria vezzosa invitano a conversazioni intime e alla raffinatezza di un cocktail sorseggiato guardando l'orizzonte.



Economico ed elegante: le nuove soluzioni in materiali sintetici offrono un'ottima resistenza all'aperto e sono perfette anche in contesti lussuosi. Divanetti e sedute rivestiti da cuscineria color panna o con righe nelle nuance più neutre sono comodi, funzionali e raffinati.



Imbottiti super colorati: per offrire comfort quando lo spazio non è tantissimo, sì a rivestimenti in tonalità accese che richiamano l'attenzione e regalano carattere. Giallo acceso o blu elettrico sono perfetti per arredi dal piglio deciso che non vuole passare inosservato.



E per finire...: mai dimenticare di apparecchiare la tavola con tovagliette e stoviglie, che possono anche essere preziose per trattarci bene anche in vacanza o nei momenti di relax. Oggi la plastica va dimenticata, fosse anche per un picnic o per un semplice pasto all'aperto: perfino in barca, i bicchieri sono in vetro o cristallo e i piatti di porcellana o ceramica. Unica accortezza: utilizziamo detergenti biodegradabili al 100%: il mare e l'ambiente vanno sempre rispettati.