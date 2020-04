Tendenze: in casa è arrivato il momento di vedere rosa

Il rosa in tutte le sue sfumature è un colore che sta conquistando davvero tutti: discreto ed elegante , sa rendere luminoso e raffinato qualsiasi ambiente, anche solo con qualche dettaglio di design .

Rosa nel living: il rivestimento del divano più cool oggi è certamente il rosa. Delicato, ma dal carattere deciso, il sofà dalla tinta confetto conquista davvero tutti. Abbinato ai crema, ai beige, al bianco o al verde: l'effetto primavera è assicurato.

Rosa nella camera da letto: dalla testiera imbottita, alle lenzuola e al copriletto. Il rosa non stanca, anzi: restituisce nuova vita e ottimismo anche tra le coltri per un risveglio all'insegna della serenità. Sonni tranquilli e giornate piene, ma senza stress: la magia del rosa tranquillizza gli animi e rinforza lo spirito.

Rosa sul pavimento: anche i tappeti si tingono di rosa, se la voglia di aria nuova colpisce inesorabile. Perfetto in qualsiasi ambiente, il colore più amato della stagione soddisfa il desiderio di eleganza anche ai piedi di chi trascorre tanto tempo tra le mura domestiche, come accade ormai a tutti noi in questo periodo.

Rosa sulle pareti: quando proprio non si può resistere al desiderio di novità, anche ridipingere le pareti di casa diventa un must. L'abbinamento più modaiolo? E' quello che mixa sapientemente il classic blue, colore Pantone di quest'anno, con il rosa: bellissimo, aristocratico, super fashion e irresistibile.

Rosa sul balcone: l'esplosione della primavera trova la sua massima espressione nel balcone di casa, dove tra ciclamini sopravvissuti ai rigori dell'inverno, primule e nuove infiorescenze la gioia di vivere accoglie inevitabilmente la bella stagione. Il rosa diventa la bandiera di questa pagina della nostra storia; un inno alla vita che tutti desideriamo torni più in fretta possibile alla (quasi) normalità.