Arredo: lasciati ispirare dalle primule per portare la primavera in casa

Abbinamenti cromatici anche arditi, ma sempre e comunque allegri e vitaminici: sono quelli che le primule, i fiori che per primi annunciano la primavera, sanno donare a chi ama circondarsi di allegria.

Ecco allora qualche suggerimento per una casa che sa donarci serenità e voglia di vivere anche nei momenti difficili e talvolta carichi di tensione.

A tutto rosa: chi l'ha detto che il rosa appartiene solo alla casa delle bambole? Un colore intenso come quello che tende al fucsia è in grado di raccogliere le sfide di arredo più difficili. L'abbinamento? Dall'arancio vitaminico ai toni del beige oppure del bianco: è sempre e comunque vincente.

Blu per essere trendy: il colore del 2020 lo sappiamo è il classic blu. Perfetto per qualsiasi ambiente è perfetto nei tessuti dei divani che amano il velluto, nelle camere da letto che si preparano al mood estivo e sulle pareti che vogliono farsi notare.

Giallo per non sbagliare: il giallo in tutte le sue infinite nuance è bellissimo e regala subito allegria e voglia di vivere. Perfetto in cucina, nel living e in abbinamento al blu, al rosso e al rosa. Un autentico passepartout per donare allegria a case che detestano l'anonimato.

Un tocco di verde: il verde è da sempre il colore più rilassante e intimo del quale circondarsi per ritrovare pace e serenità. Se abbinato al bianco diventa protagonista nelle sedute che invitano alla quiete e al relax, In attesa di poterci concedere il riposo sul terrazzino o in veranda quando il sole scalderà a sufficienza le giornate, approfittiamo del verde domestico per allontanare ansia e stress.