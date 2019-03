Tendenze: dieci modi per arredare una casa al femminile Istockphoto 1 di 13 Istockphoto 2 di 13 Istockphoto 3 di 13 Istockphoto 4 di 13 Istockphoto 5 di 13 Istockphoto 6 di 13 Istockphoto 7 di 13 Istockphoto 8 di 13 Istockphoto 9 di 13 Istockphoto 10 di 13 Istockphoto 11 di 13 Istockphoto 12 di 13 Istockphoto 13 di 13 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Niente leziosaggini, ma il magico tocco che sa rendere la casa più accogliente, più calda e confortevole.

E' la mano femminile quella che immediatamente ci fa rendere conto di quanto un appartamento dalla vocazione contemporanea e spesso minimalista possa essere comunque a misura di chi vi abita, dando all'ospite la piacevole sensazione di "sentirsi a casa". Questione di dettagli, che sanno fare la differenza.



La morbidezza del velluto, per esempio regala una sensazione di piacevole morbidezza ed eleganza; i divani bianchi, abbinati a tende ariose e impalpabli, sono perfette per una casa all'insegna della luminosità e dell'allegria.



Perfetto il tappeto morbido e soffice che attutisce i rumori e scalda l'ambiente, ma piace anche il verde delle piantine che ingentiliscono le stanze.

Il tocco femminile lo si apprezza nei dettagli delle candele profumate, che regalano sempre un'atmosfera intima e raccolta, così come nella scelta della poltrona dal gusto retrò e dall'angolo vintage che recupera lo specchio e la consolle della nonna.



Piacciono gli elementi di design, come il tavolino scintillante che su cui appoggiare un vaso di fiori, o i richiami all'antico, come il tavolo di recupero nella cucina dove il tempo passa veloce e intenso.



Infine, uno sguardo al colore delle pareti: se sono nei toni pastello, dietro con molta probabilità c'è il gusto di una signora...