Arredo: il lampadario torna protagonista

Arredo: il lampadario è protagonista Istockphoto 1 di 11 Istockphoto 2 di 11 Istockphoto 3 di 11 Istockphoto 4 di 11 Istockphoto 5 di 11 Istockphoto 6 di 11 Istockphoto 7 di 11 Istockphoto 8 di 11 Istockphoto 9 di 11 Istockphoto 10 di 11 Istockphoto 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

In principio fu il candelabro ed è da qui che nasce la necessità di moltiplicare la luce nelle stanze.

Da una singola candela a più ceri per aumentare e distribuire l'illuminazione: ecco come nasce il lampadario, i cui primi esemplari erano formati da una serie di candele disposte in circolo e sorrette da bracci a raggi sostenuti da un manufatto centrale fissato al soffitto.



Nel tardo Medioevo l’utilizzo del lampadario, prima circoscritto a chiese e luoghi sacri, fu esteso a locande e abitazioni, per poi trasformarsi in oggetto sfarzoso, impreziosito da vetri e cristalli, in epoca rinascimentale.



La nascita del lampadario moderno è però ancor più recente: è nel 1700 in Francia che il lampadario diviene simbolo della classe sociale ed espressione della personalità del proprietario di casa. Col passare del tempo, la scelta di utilizzare materiali più economici, come il cristallo di Boemia invece di quello di rocca, rendono questo oggetto alla portata di molti diventando un elemento d'arredo indispensabile in tutte le abitazioni.



Oggi i lampadari vengono realizzati con materiali di ogni tipo: dal vetro soffiato all'acrilico, dall'ottone al polietilene, alla paglia e - perché no? - anche alla carta.

Ecco quindi una carrellata di proposte di arredo ove il design anche modernissimo si mescola a richiami d'altri tempi: i mattoni a vista degli edifici industriali ospitano arredi contemporanei e lampadari importanti; stanze minimal, ove il bianco la fa da padrone, pongono l'accento su elementi di calda paglia; angoli vintage ben si accompagnano a lampadari con gocce che richiamano i modelli più tradizionali.



Oggi in commercio si trovano tantissime soluzioni a prezzi anche molto contenuti, quindi la possibilità di giocare lasciando spazio alla creatività è garantita: unico limite, come sempre, è la fantasia.