Arredo: quest'anno il colore must have è il Classic Blue

Classic Blue è il colore dell’anno 2020 scelto dall'americana Pantone, azienda che si occupa di tecnologie per la grafica, di catalogazione dei colori e del loro sistema di identificazione.

Nei prossimi dodici mesi dunque questa tonalità di colore sarà il must have che non potrà mancare, tenuto conto della sua estrema versatilità: il blu è senza dubbio legato al relax e alla calma e per questo spesso scelto per le camera da letto.

Living e zona giorno: oltre al divano, che rivestito di blu si adatta a qualsiasi ambiente, sono perfette anche le pareti nella nuance dell'anno. Niente di meglio che dipingere tutte le pareti in blu, per rendere il living caldo e accogliente e, se si punta su un divano chiaro, fare in modo che questo diventi vero protagonista.

In camera da letto: non solo testate e tessuti, il letto e la camera del riposo scelgono il Classic Blue per inneggiare alla serenità e richiamare non solo il crepuscolo, ma anche il dolce rumore della risacca e le onde del mare. Cuscini, scendiletto e coperte ricordano che la parola d'ordine negli anni '20 deve essere serenità.

In cucina: perfetto il blu non solo per le pareti, magari abbinato al legno, ma anche sulle tavole che amano la sobrietà senza rinunciare all'allegria. Se il più consueto banco e nero scandinavo non è più nelle nostre corde, optiamo per il blu, che si adatta perfettamente con la sua nuance più morbida ed elegante.

Questione di dettagli: per le case che vogliono stare al passo coi tempi e amano le novità senza tuttavia stravolgere ogni cosa, la soluzione è puntare sui dettagli in questo colore per ravvivare la nostra dimora. Tappeti, cuscini, tavolini e tende: complementi capaci di regalare personalità all'ambiente senza appesantire nè le stanze, né gli animi.