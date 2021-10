Arredo, tendenze d'autunno: la casa nel bosco

Preparare la casa alla stagione fredda : tessuti e rivestimenti si ispirano alla natura circostante e vestono l'abitazione con la palette ispirata ai boschi , mai così affascinanti come in autunno .

Lasciati conquistare dalle castagne: il colore di questi frutti, così amati e simbolo della stagione autunnale, è perfetto per rivestire pareti e divani. Dalle sfumature infinite, più chiare che ricordano le cortecce degli alberi, fino alla tonalità tabacco, il marrone è un classico di grande eleganza e raffinatezza. Da abbinare all'azzurro carta da zucchero, al beige, al giallo, al bianco: questo colore non conosce davvero limiti quanto a versatilità. Perfetto in ogni stanza, regala calma e serenità.

Proprio come le foglie: rosso e giallo, con tutte le loro sfumature, costituiscono la bellezza incantevole della natura che si prepara ad affrontare l'inverno. Il foliage, spettacolo naturale si cui ci sta innamorando sempre di più, conquista anche l'ambiente domestico e lascia libera creatività e fantasia di esprimersi. Tra arredo e complementi, il fil rouge è sempre e soltanto uno: dare continuità tra ciò che ci circonda e le mura domestiche per ritrovare equilibrio e armonia.

Non dimenticare la zucca: tra gli ortaggi, è senz'altro la regina. Il suo colore così caldo e invitante è perfetto per essere riproposto tra le mura domestiche. Cuscini, divani e tappeti nella tonalità arancio sono perfetti in autunno, capaci come sono di donare quel pizzico di allegria che non deve mai mancare, nemmeno nella stagione che prelude al letargo.