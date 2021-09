Balconi bellissimi anche in autunno: idee per non rinunciare a fiori e piante

Viole del pensiero: romantiche e colorate, le viole sono straordinariamente tenaci e non hanno problemi neppure con le temperature rigide. Le radici non sono profonde e quindi le viole sono perfette per essere coltivate anche in vaso, anche se una posizione soleggiata è sicuramente più gradita per produrre fiori in quantità. Non solo sul balcone, comunque: le viole, con la loro infinita gamma di colori, sono l'ideale per un segnaposto allegro e bellissimo: piccoli mazzetti di fiori legati da un nastro colorato o con la rafia e posti in un bicchiere colorato saranno un pensiero romantico ed originale super gradito dagli invitati.

Crisantemi: corposi e colorati, confinarli ai soli cimiteri è davvero un peccato. I crisantemi regalano una quantità di corolle dalle mille tonalità: sono bellissimi e per questo sono l'asso nella manica di chi non vuole rinunciare ad un balcone fiorito anche nella stagione fredda. I boccioli di crisantemo iniziano ad aprirsi con l'inizio dell’autunno e continuano a diffondere colori anche quando la temperatura diventa molto rigida. Anche in questo caso, attenzione all'esposizione: luce e sole è sono fondamentali per assicurarsi uno spazio en plein air da far invidia.

Ciclamini: sono immancabili tanto sul terrazzo, quanto nelle aiuole. I ciclamini, con i loro fiori coloratissimi, sono l'ideale per decorare con allegria il davanzale. Forti e robusti nonostante l'aria tenera e quasi fragile, amano l'aria fresca dell'autunno e, se posizionati in luoghi soleggiati, non temono neppure le temperature invernali. Attenzione ai ristagni d'acqua: come per tutte le piante tipiche di questa stagione, anche per i ciclamini mai innaffiare in maniera copiosa o troppo di frequente.

Dalie: anche queste meravigliose corolle, proprio come i crisantemi, appartengono alle piante dalla tipica fioritura autunnale. Le varietà sono tantissime e i colori dai toni accesi una vera tavolozza tra cui scegliere: fucsia, rosso, viola, arancio, bianco e giallo sono solo alcuni tra quelli che le dalie sanno offrire. Ottime alleate per dare un tocco di colore anche in casa, regalano un tocco di charme alle composizioni floreali autunnali: una volta recisi, i fiori si conservano a lungo nei vasi in ambiente domestico.

Settembrini: il nome autentico è aster, ma questi fiori vigorosi e irresistibili sono proprio l'ideale da piantare in settembre. Capaci di regalare una fioritura abbondante e dalla durata lunghissima, si trovano in tutta la gamma di colori che va dal bianco, al rosa, al fucsia, al blu, al lilla, al viola intenso con fiori semplici o con molti petali. Da abbinare a semplici eriche o a piccole edere rampicanti, sono straordinariamente scenografici e di semplicissima manutenzione, grazie alla resistenza alla siccità, al freddo e al gelo.

Erica: pianta autunnale per eccellenza, sa fiorire proprio dall'inizio della stagione e fino a tutto l’inverno grazie alla sua resistenza al freddo. I delicati fiorellini bianchi, rosa, viola o bicolori permangono fino in primavera, sempre che ricevano molto sole durante l’autunno. Perfetta da sola nelle cassette del balcone, si presta ad adornare vasi di fiori insieme ad altre corolle per composizioni vivaci e allegre. L'erica ha bisogno di essere innaffiata due o tre volte alla settimana, ma la buona notizia è che qualora il nostro pollice verde dovesse fare cilecca, l'erica anche se secca conserverà il suo aspetto decorativo e potrà continuare ad abbellire il terrazzo durante tutta la stagione fredda.