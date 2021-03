Arredo: la semplice arte di impreziosire la casa con le piante grasse

Un successo che non conosce fine: per le piante grasse il posto d’onore in casa non manca mai. Molto resistenti e dotate di forme strane e affascinanti allo stesso tempo, sono capaci di catturare l’attenzione senza però ingombrare, decorando con raffinatezza qualsiasi angolo dell’abitazione.

Le piante grasse sono un autentico passepartout: perfette in ogni circostanza, sanno abbellire la casa con generosità e senza richiedere grandi attenzioni.

Poca acqua, molta luce, un substrato leggero misto a sabbia nel vaso sono tutto quanto serve per godere della loro compagnia molto a lungo.

Il nostro angolo per lo smart working, per quanto semplice e minimale, può garantire una miglior concentrazione se tra libri e contenitori troviamo spazio anche per un tocco di verde: cactus di altezze diverse, magari accompagnati da piccole piante di aloe, saranno perfetti per vivacizzare il nostro home office dando un importante pizzico di colore.

In soggiorno possiamo osare con qualche pianta di dimensioni più importanti, con contenitori in paglia dall’aria esotica: perfino in locali dalla metratura limitata, le piante grasse sanno ben adattarsi non occupando troppo spazio, ma contribuendo a rendere elegante il living.

Sistemate sulle mensole del bagno o della cucina, le piante grasse non sono mai invadenti e possono essere perfette anche per chi, pur dichiarando di non avere il pollice verde, desidera comunque sentirsi circondato da un po’ di verde domestico.

Se poi la creatività è il nostro punto di forza, creare composizioni con le piante grasse può essere un passatempo molto divertente e ottenere un risultato di grande effetto non sarà poi così difficile.

Vasi di dimensioni e fogge differenti, piante da abbinare a seconda della forma e del colore, oggetti e soprammobili per incorniciare l’angolo verde: basta davvero poco per godere di una gradita compagnia e decorare ad arte la casa.