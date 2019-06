Cinque idee per circondarsi di verde nel bagno di casa Istockphoto 1 di 14 Istockphoto 2 di 14 Istockphoto 3 di 14 Istockphoto 4 di 14 Istockphoto 5 di 14 Istockphoto 6 di 14 Istockphoto 7 di 14 Istockphoto 8 di 14 Istockphoto 9 di 14 Istockphoto 10 di 14 Istockphoto 11 di 14 Istockphoto 12 di 14 Istockphoto 13 di 14 Istockphoto 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Rivesti una parete: ormai sta diventando una vera e propria addiction. Rivestire le pareti di casa con piante sempreverdi non è solo una moda, ma un modo di essere e di vivere la casa. Non occorrono grandi superfici, al contrario basta davvero poco per creare un piccolo giardino verticale. In bagno poi l'umidità è perfetta per creare un ambiente ideale per le nostre amiche alla clorofilla, basta semplicemente avere cura di non innaffiare troppo e di concedere luce naturale ove possibile.



Piante e piantine: per un bagno che strizza l'occhio alle piante, ma non ha vocazioni particolari, piccoli vasi sospesi o appoggiati su mensole o pareti divisorie saranno il top per godere della piacevolezza del verde senza troppo impegno, ma con risultati talvolta sorprendenti. Possiamo puntare sulle piante grasse, sempre eleganti e di facilissima manutenzione, o sulle ricascanti, come il potus (o pothos), così facile e versatile che riusciamo perfino a farlo prosperare anche in ufficio.



Cambia le spugne: se siamo davvero negati per la cura delle piante, non abbiamo il pollice verde o più semplicemente ci piace il colore ma non vogliamo rinunciare all'igiene assoluta, un buon compromesso è quello di circondarci di teli e spugne in tinta. Il verde bosco è perfetto sia per restituire una dimensione di frescura, sia per avere biancheria che vada bene a tutti, maschi, femmine e piccoli di casa. Investimento minimo e novità all'insegna del relax.



Accessori protagonisti: per assecondare la voglia di verde, ma non cedere alla tentazione di acquistare piante a ridosso delle vacanze, col rischio poi di non poterle innaffiare o accudire, possiamo dedicarci a una sessione di shopping. Accessori verdi e allegri saranno perfetti per dare una sferzata di novità e rinfrescare il bagno: porta spazzolini, portasapone e qualche gadget qua e là saranno perfetti. I famosi due piccioni...



Una mano di pittura: in vena di cambiamenti? Allora cogliamo la palla al balzo e osiamo tinte decise. Il verde, anche in un bagno di piccole dimensioni, è gradevole e regala allegria. Se poi siamo comunque design addicted, ricordiamo che la tendenza è quella di abbinare minuscole tesserine a pareti colorate. Possiamo anche optare per mosaici multicolor che richiamano le sfumature del mare o dei boschi, andando dal blu cobalto al verde smeraldo. Come sempre, quel che conta è la creatività: lasciamola libera di esprimersi.