Dieci verande bellissime per vivere quasi outdoor

La veranda, il patio sono un passaggio che ci mette in comunicazione con l'esterno dell'abitazione, un corridoio che ci consente di stare all'aperto senza però temere l'umido della sera o il freddo invernale o ancora senza soffrire le temperature eccessive e il caldo soffocante dei mesi estivi.



Tanti i modi di interpretare questi spazi, che possono essere piccoli o più ampi, al piano terra, per entrare immediatamente in giardino, oppure più in alto per godere del paesaggio circostante.



Moderni o con richiami alla tradizione coloniale, questi spazi sono estremamente versatili: possono essere adibiti ad angolo studio per godere di un po' di intimità e silenzio, oppure a salotti, per riunioni tra amici che fanno della conversazione e dello stare in compagnia il loro must.



La veranda però può essere semplicente un luogo dedicato alla lettura e all'ascolto della musica, con chaise longue comode e sinuose che accolgono con discrezione, oppure semplice ed essenziale per un utilizzo quotidiano dove i più piccoli possono sentirsi a loro agio.



Sempre con un occhio al relax, la veranda più sofisticata ama i lettini prendisole che guardano il mare per godere appieno del fascino dell'acqua, ma è perfetta anche quella che, con divani morbidi in tessuti candidi e pouf, accoglie chi semplicemente vuole dedicarsi del tempo.



Se lo spazio a disposizione non è molto, la veranda diventa sala da pranzo, aumentando la superficie disponibile di casa: un ottimo compromesso per chi ama l'outdoor, ma non può - o non vuole - destinare lo spazio soltanto all'utilizzo nella bella stagione con un terrazzo en plein air.



L'idea più originale? Se chiudendo gli occhi sogniamo di essere ai tropici, niente di meglio che appendere un'amaca vicino alle finestre: facile, economica e divertente!