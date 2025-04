Gazebo: cinque rampicanti perfetti per adornare e fare ombra

la rosa, così romantica e bellissima, è sicuramente di grande effetto, ma ottenere una copertura verde per il gazebo con una rosa non è facile, nè immediato. Tra le migliaia di varietà di rose oggi disponibili non è difficile individuare quelle più adatte al proprio spazio verde: esistono rosai per ogni tipo di utilizzo e per ogni spazio, dalle varietà rampicanti adatte per creare grandi pareti, fino alle rose miniatura per piccoli angoli fioriti. Una pianta interessante è la rosa banksia: originaria della Cina centrale e occidentale, approdò in Inghilterra all'inizio del XIX secolo in diverse varietà, che vengono distinte in base ai fiori. Si tratta di una varietà detta "uniflorale", ovvero a fioritura unica e contemporanea; una volta terminata, mantiene comunque il suo aspetto decorativo perché è fra le poche rose che conserva le foglie tutto l’anno, anche in inverno.