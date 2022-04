Arredo da esterni: punta sul teak, resistente, prezioso ed elegante

Proprio per questo si presta ad un’ ampia varietà di utilizzi : dalla nautica all’ arredamento , passando per la pavimentazione da esterni e da interni e perfino per l'edilizia.

Incredibilmente resistente:

la resina oleosa naturale che protegge il legno dagli agenti esterni, dai parassiti e dagli insetti (incluse le termiti) rende il teak straordinariamente resistente. L'albero, il tectona grandis, è originario delle foreste tropicali e subtropicali della penisola indiana e dell’Asia; ha un fusto imponente che arriva a circa 35 metri di altezza per un metro di diametro. Storicamente la produzione del teak asiatico proviene dalle foreste pluviali della Thailandia e della Birmania.

Bellissimo da vedere:

Il teak è un materiale che si fa amare anche dal punto di vista estetico, per la sua caratteristica colorazione e per la bellezza delle sue venature. Prima di essere abbattuto, l'albero viene sottoposto all’asportazione di un anello di corteccia alla base del tronco, un punto in cui il diametro può arrivare anche a dieci metri: è in questo modo che la pianta libera umidità e coloranti naturali e il legno assume le sue tipiche sfumature. Le tonalità del teak spaziano dal miele chiaro al bronzo e al rosso, con sfumature nere e cioccolato.

Facile da mantenere:

il legno di teak, anche se estremamente forte e di lunga durata, non è immune dallo scorrere del tempo. Gli arredi da esterni, affinché rimangano come nuovi, vanno sempre protetti il più possibile da umidità e intemperie. Perfetto un telo idrorepellente per coprire tavolo e sedie quando piove e mettere al riparo i lettini prendisole: un modo semplice ed efficace per conservare tutto al meglio e a lungo senza alcuna manutenzione aggiuntiva. Attenzione comunque al sole: una prolungata esposizione rischia di alterare la colorazione rosata del legno facendola diventare grigiastra. Il suggerimento furbo? Per ravvivare la tonalità e restituire al teak tutta la sua bellezza, si può ricorrere all'olio per teak trasparente, che può essere usato sul legno grezzo come unico protettivo o su legno già trattato come prodotto per la manutenzione.