In terrazza come a casa: cinque tips per rendere più vivibile lo spazio outdoor

Non solo quindi uno spazio per il relax , ma un ambiente perfetto per lavorare, fare i compiti e godere dei momenti di convivialità con la famiglia o gli amici: delle stanze vere e proprie che si aggiungono a quelle dentro casa senza più distinzioni e cesure.

1 - Tappeti:

l'uso del tappeto da esterno è sempre più in voga. Perfetto per delimitare gli spazi, è ottimo per isolare termicamente il pavimento, che quando batte il sole potrebbe diventare rovente, ma anche per regalare quell'atmosfera intima e accogliente che questo accessorio sa dare.

2 - Lampade:

non solo candele. Decisamente romantiche, le candele forse non bastano a illuminare a dovere la terrazza per cui le lampade diventano indispensabili. Perfette quelle da tavolo, proprio come dentro casa, ma anche a stelo e di design. La ricercatezza e qualche piccolo lusso si possono usare anche per allestire gli spazi esterni.

3 - Tavolini:

fedele compagno del nostro svago, il tavolino sa essere il vero jolly in qualsiasi ambiente. Rubarne uno da dentro casa e sistemarlo sul terrazzo o sul balcone non sarà un reato, tuttavia acquistarne uno nuovo in armonia con l'arredo degli interni sarà utile per utilizzarlo anche quando stare all'aria aperta non sarà più possibile.

4 - Caminetto:

una vera novità. Per chi ha a disposizione una metratura abbastanza ampia da consentirlo, il caminetto en plein air diventa un autentico must have. Molto più di un semplice barbecue, il caminetto evoca complicità e voglia di stare in compagnia ed è ideale anche per i ritrovi invernali quando, muniti di qualche calda coperta, sarà possibile rimanere in terrazza anche col gelo o la neve.

5 - Televisore:

perché rimanere dentro le mura di casa per vedersi la partita o un bel film in estate? Il televisore può essere sistemato in terrazza, che diventa dunque parte integrante dell'abitazione a pieno titolo. Basta limitazioni: il lusso del buon vivere oggi passa anche attraverso la libertà di scelta degli ambienti in cui sostare a prescindere dalla stagione.