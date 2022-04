Vecchie valigie: cinque idee (più una) per l'arredo di casa

Così le vecchie valigie dimenticano gli scantinati e tornano a nuova vita proponendosi in tante vesti, tutte utili, eleganti e deliziose.

1 - Un simpatico comodino:

accanto al letto, la valigia ormai troppo vecchia per essere trasportata, riesce ad essere un'ottima compagna per l'ambiente del riposo. Perfetta per appoggiarvi i libri, la lampada e qualsiasi altra cosa possa esserci utile a trascorrere una notte da dieci e lode.

2 - Perfetta per il soggiorno:

accanto al divano, il nostro tocco vintage sarà l'oggetto recuperato dalla soffitta e sistemato per bene per offrire un appoggio comodo e singolare a chi desidera sfogliare una rivista, appoggiare un bicchiere o mettere in mostra un oggetto particolarmente caro.

3 - Consolle nell'ingresso:

sotto lo specchio o per sorreggere borse e cappelli, una pila di valigie sovrapposte è un'idea insolita, ma pratica per risolvere in maniera decisamente personale un locale troppo spesso trascurato.

4 - Per l'arredo del giardino:

una piccola mano di impermeabilizzante è utile per utilizzare la valigia vintage negli spazi all'aria aperta. Pratici per riporre i piccoli attrezzi, anche quelli da barbecue, questi nuovi contenitori si prestano agli utilizzi più svariati.

5 - Nella stanza dei piccoli:

altro che scatole in plastica! Le valigie non solo sono utilissime, ma recuperarle dà una mano all'ambiente e rende ancor più romantico il raccogliere e sistemare per bene bambole e pupazzetti dei nostri bambini.

6 - Una cuccia per gli amici pelosi:

avere un posticino tutto per loro è il regalo più grande che possiamo fare ai cuccioli di casa. Le valigie che sanno di casa e coccole sono splendide cucce per giocare, dormicchiare e raccogliere in buon ordine i giochini degli amici a quattro zampe sparsi qua e là.