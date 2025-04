Conclave, chi è Jean-Marc Aveline: il cardinale francese "protetto" di Papa Francesco

Aveline ha incontrato il Pontefice per la prima volta in occasione di un viaggio in Marocco nel marzo del 2019. I due hanno in comune tematiche come la lotta alla povertà, l'accoglienza nei confronti dei migranti, la ricerca della pace e il dialogo interreligioso, in particolare con l'Islam. Nel 2023 ha convinto Bergoglio a presiedere un incontro sulle migrazioni nel Mediterraneo proprio a Marsiglia. Nella messa in suffragio di Papa Francesco, che ha presieduto alla chiesa di San Luigi dei francesi, ha definito "immenso" il pontificato nel quale il Papa "ha realizzato il programma contenuto nel suo nome: Francesco", come il santo di Assisi.