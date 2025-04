L'artista spiega che si è ritrovato "in un silenzio incredibile" dopo il baccano causato dall'avere due adolescenti in casa e lui ha "cominciato a piangere come un bambino, non riuscivo a fermarmi. Mi sono chiuso in bagno perché ero una maschera di dolore". Ora le due ragazze hanno finito le superiori e si trasferiranno a breve in Italia. "Non vediamo l’ora, abbiamo già sistemato le stanze. C’è tanto amore che le aspetta", ha detto.