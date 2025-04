Reggio Emilia, giocano al parco: bambini trovano un teschio umano vicino a un canale

Un teschio umano è stato rinvenuto in un canale di irrigazione in secca domenica pomeriggio a Cadè, frazione di Reggio Emilia. A fare la macabra scoperta, come riporta Il Resto del Carlino, sono stati cinque bambini dagli 8 ai 10 anni, che stavano giocando nei pressi del fossato vicino al parco "Il Naturone", lungo la via Emilia, verso Parma. I ragazzini, terrorizzati, sono scappati a casa a raccontare tutto ai genitori che hanno chiamato subito la polizia. Contingentata la zona dagli agenti delle Volanti guidati dalla dirigente Angela Cutillo, è arrivata la Scientifica della questura reggiana che, insieme al personale della medicina legale e antropologia forense - coadiuvato dalle dottoresse Sara Mantovani e Laura Donato, - si è calata nella riva per repertare i resti.