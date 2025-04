Svezia, spari nel centro della cittadina universitaria Uppsala: "Tre morti"

Allarme in Svezia per una sparatoria avvenuta nel centro di Uppsala, cittadina universitaria a 70 km a nord di Stoccolma. Secondo i media locali, ci sono "almeno tre morti". La persona sospettata di essere l'autore della sparatoria, avvenuta in un salone da parrucchiere, sarebbe fuggito a bordo di un monopattino elettrico.