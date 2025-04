Un operaio di 35 anni è morto in un incidente sul lavoro in un cantiere di Soresina (Cremona). La vittima si trovava vicino al suo mezzo quando avrebbe azionato per errore, forse nel tentativo di prendere qualcosa nell'abitacolo, la benna che lo avrebbe agganciato per poi continuare verso il basso senza che nessuno potesse fermarla. L'uomo, di nazionalità egiziana, è morto sul colpo.