Il calvario di Cliona, detenuta negli USA: aveva una green card da 40 anni

Cliona Ward, cittadina irlandese residente legalmente negli Stati Uniti da oltre 40 anni con una green card valida, è stata arrestata il 21 aprile 2025 al suo rientro da un viaggio in Irlanda. Il fermo è avvenuto all’aeroporto di San Francisco per due condanne per possesso di droga risalenti al 2007 e 2008, che la famiglia credeva cancellate. Attualmente è detenuta in un centro ICE a Tacoma, Washington, dove sono rinchiusi migliaia di migranti destinati all’espulsione. La donna, che lavora per una organizzazione non-profit e si prende cura del figlio malato, è ora in attesa di un’udienza. Una petizione è stata lanciata per sostenerla legalmente, mentre la sua vicenda riporta l’attenzione sulle detenzioni arbitrarie e sulla stretta migratoria avviata con l’amministrazione Trump.